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Украинца заочно осудили за убийство семи земляков в Туле

Жителя Украины заочно осудили пожизненно за убийство семи земляков
14 июня 2024, 16:32
Фото: iStock/Thx4Stock

Фото: iStock/Thx4Stock

Жителя Украины заочно осудили за убийство семи земляков в Туле.
По данным СУСК России по региону и областной прокуратуры, злоумышленник ради наживы убил в 2015 году семью украинских беженцев с двумя детьми и затем скрылся у себя на родине.

В настоящее время преступник находится в международном розыске. Как сообщает прокуратура Тульской области, с учетом того, что иностранный гражданин обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и есть сведения, что он находится за пределами России, уголовное дело рассмотрено по существу.



Присутствие подсудимого для этого не потребовалось.

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#украина
#россия
#убийство
Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» огласили приговор за убийство девочки в Липецке
В Липецке экс-бойцу ЧВК «Вагнер» назначили 14 лет колонии за убийство девочки
14 июня 2024, 16:50

Фото: iStock/OlFedv

В Липецке суд вынес приговор экс-бойцу ЧВК «Вагнер» за убийство малолетней девочки.
Данные приводит пресс-служба Липецкого суда. По версии следствия, в октябре прошлого года в Липецке во время ссоры с сожительницей 31-летний боец ЧВК убил ее четырехлетнюю дочь.

Как сообщает портал GOROD48, дочка была у женщины от первого брака, но с бойцом родились дочери-близнецы. Мужчина упрекал сожительницу, что она любит больше дочь от первого брака. Во время одной из ссор он толкнул девочку и она ударилась головой. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также матери девочки преступник возместит моральный вред в размере 2 млн рублей.

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#липецкая область
#убийство
#ребёнок
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Четырех утят спасатели достали из линевки в Подмосковье
14 июня 2024, 16:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли четырех утят, упавших в ливневую канализацию. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «Система-112» обратились местные жители, так как услышали из ливневой канализации писк птенцов, которые угодили туда друг за другом.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели демонтировали решётку и с помощью лестницы спустились вниз, чтобы достать пленников. Испуганная мама-утка сидела под деревом ещё с тремя птенцами и наблюдала за происходящим. Работники противопожарно-спасательной службы аккуратно подняли утят на поверхность и передали их маме-утке, позволяя семье воссоединиться», — поделился замначальника части Сергей Шумов.

Инцидент произошел в городском округе Сергиев Посад.

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#сергиев посад
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#мама
#мособлпожспас
#утки
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Ан-26 совершил жесткую посадку в ЯНАО, есть пострадавшие
Предварительно, 1 человек пострадал при жесткой посадке Ан-26 на Ямале
14 июня 2024, 16:01

Фото:istockphoto/Diy1

Самолет авиакомпании Utair Ан-26 совершил жесткую посадку в ЯНАО, есть пострадавшие. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что воздушное судно принадлежит акционерному обществу «Ютэйр». Выполняло чартерный рейс по маршруту «Сабетта» — «Утренний». Самолет совершил жесткую посадку в нескольких километрах от аэродрома «Утренний». Пострадал один человек. Прокуратура по данному факту проведет проверку.

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе в Подмосковье водителей напугал снизившийся самолет. Он стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину. Столкновения удалось избежать, поскольку самолет прошел мимо на небольшой высоте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пострадавший
#человек
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Двое подростков и женщина погибли в ДТП в Благовещенске
14 июня 2024, 15:02

Фото: iStock/Iulianna Est

Два подростка и 30-летняя женщина погибли в аварии в Благовещенске, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Об этом пишет Shot.
Водитель минивэна сначала попытался сделать вид, что не виноват, а после заявил, что в автомобиле отказала педаль тормоза. Он двигался по городу со скоростью около 100 км/ч.

«Три человека, включая двоих детей, погибли в ДТП в Благовещенске», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Амурской области.

Уточняется, что ещё семь человек пострадали. Их состояние пока неизвестно.

Виновника ДТП Евгения Бакарюкина задержали и увезли с места полицейские, так как очевидцы чуть не устроили над ним самосуд. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#подмосковье
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#человек
#полицейские
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В Благовещенске пьяный водитель сбил 10 пешеходов на тротуаре, есть погибшие
14 июня 2024, 14:41

Фото: iStock/conejota

В Благовещенске машина вылетела на тротуар и сбила 10 пешеходов, по предварительным данным погибло пять человек, в том числе трое детей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Известно, что ДТП произошло на улице Василенко. Минивэн занесло на высокой скорости, он вылетел на тротуар и сбил порядка десяти прохожих. Некоторые скончались на месте происшествия, ещё несколько человек погибли в больнице. В настоящее время известно о пяти жертвах аварии, трое из которых дети. Данные уточняются.

Водителем, устроившим аварию, оказался 59-летний местный житель Евгений Бакарюкин. По словам очевидцев ДТП,водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что три человека, включая ребёнка, погибли, ещё один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Подмосковье.

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#происшествия
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Жених убил невесту перед свадьбой из-за ревности в Ленинградской области
SHOT: жених убил невесту перед свадьбой из-за ревности в Ленинградской области
14 июня 2024, 12:52

Фото:istockphoto/Halfpoint

Убийство невесты перед свадьбой совершил из ревности жених в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что накануне вечером мужчина сам позвонил правоохранителям, сообщив дрожащим голосом о содеянном. Прибыв на место, полицейские нашли бездыханное тело девушки в ванной, а рядом находился жених.
По его признанию, пара перед бракосочетанием часто ругалась. Тем роковым вечером будущие молодожены сидели дома в романтической обстановке, затем они выпили и вновь сцепились. Мужчина ударил возлюбленную по лицу несколько раз, а потом пнул в живот. Когда невеста отключилась, он отнес ее в коридор и пошел отдыхать.

Молодой человек проснулся, когда его избранница хрипела из последних сил. Он отнес девушку в ванную, чтобы отмыться от крови и привести себя в порядок, однако невеста умерла у него на руках.

Мужчине грозит тюремный срок до 15 лет по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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#россия
#ленинградская область
#убийство
#полиция
#новости
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В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Bild: в Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
14 июня 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Reinhard Krull

Крупнейшую партию кокаина в истории страны изъяли в Германии. Об этом сообщает издание Bild. Уточняется, что изъяты десятки тонн вещества на миллиарды долларов.
В начале июня сообщалось, о рассмотрении уголовного дела в отношении российского военного Александра Ткаченко. По информации журналистов, мужчину задержали с закладкой запрещенных веществ спустя несколько часов после того, как он не вернулся в часть в августе 2023 года.

Военнослужащему инкриминировали неявку на воинскую службу, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков, покушение на убийство и умышленное причинение смерти, совершенное общеопасным способом.

По российскому законодательству, по некоторым статьям, связанным с наркотиками, можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#мир
#германия
#наркотики
#новости
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Экс-главу генштаба Молдавии Игоря Горгана обвинили в связях с разведкой РФ
Прокуратура Молдавии обвинила экс-главу генштаба Горгана в связях с разведкой РФ
14 июня 2024, 12:03

Фото:istockphoto/Iuri Gagarin

Уголовное дело по обвинению в связях с российской разведкой на экс-главу генштаба Игоря Горгана завела прокуратура Молдавии.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступного деяния, определение характера и содержания предположительно переданной информации и оценка ее влияния на интересы Республики Молдова», – сказано в сообщении.

Некоторое время назад в СМИ сообщали, что обвиняемый якобы передавал информацию о визитах представителей Минобороны Украины, закупавших для ВСУ боеприпасы, а также военную технику. Журналисты апеллировали перепиской Горгана в одном из мессенджеров. Глава Молдавии Майя Санду лишила Горгана государственных наград. Однако вину бывшего главы генштаба еще не доказали.

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#мир
#молдавия
#прокуратура
#шпион
#разведка
#россия
#украина
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В Подмосковье спасли четырёх котят, застрявших между домами
14 июня 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Четырёх котят, застрявших между стенами двух домов, вытащили работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители. Они рассказали, что слышат из щели между стенами жалобные писки, но спасти котят самостоятельно не получается», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по вызову и при помощи шанцевого инструмента аккуратно вызволили котят из каменной западни. Местные дети рассказали, что мама-кошка давно бросила этих котят, поэтому их было решено отправить в приют для животных «Шанс», откуда их смогут забрать в добрые руки.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели потушили грузовик, загоревшийся на дороге у деревни Плесенское Наро-Фоминского городского округа.

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