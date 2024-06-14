Украинца заочно осудили за убийство семи земляков в Туле

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Жителя Украины заочно осудили за убийство семи земляков в Туле.
По данным СУСК России по региону и областной прокуратуры, злоумышленник ради наживы убил в 2015 году семью украинских беженцев с двумя детьми и затем скрылся у себя на родине.
В настоящее время преступник находится в международном розыске. Как сообщает прокуратура Тульской области, с учетом того, что иностранный гражданин обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и есть сведения, что он находится за пределами России, уголовное дело рассмотрено по существу.
Присутствие подсудимого для этого не потребовалось.
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В настоящее время преступник находится в международном розыске. Как сообщает прокуратура Тульской области, с учетом того, что иностранный гражданин обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и есть сведения, что он находится за пределами России, уголовное дело рассмотрено по существу.
Присутствие подсудимого для этого не потребовалось.
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Алёна Самарева