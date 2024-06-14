Четырех утят спасатели достали из линевки в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли четырех утят, упавших в ливневую канализацию. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «Система-112» обратились местные жители, так как услышали из ливневой канализации писк птенцов, которые угодили туда друг за другом.
Инцидент произошел в городском округе Сергиев Посад.
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«Прибыв по указанному адресу, спасатели демонтировали решётку и с помощью лестницы спустились вниз, чтобы достать пленников. Испуганная мама-утка сидела под деревом ещё с тремя птенцами и наблюдала за происходящим. Работники противопожарно-спасательной службы аккуратно подняли утят на поверхность и передали их маме-утке, позволяя семье воссоединиться», — поделился замначальника части Сергей Шумов.
Инцидент произошел в городском округе Сергиев Посад.
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Мира Полтева