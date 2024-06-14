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Самолет авиакомпании Utair Ан-26 совершил жесткую посадку в ЯНАО, есть пострадавшие. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что воздушное судно принадлежит акционерному обществу «Ютэйр». Выполняло чартерный рейс по маршруту «Сабетта» — «Утренний». Самолет совершил жесткую посадку в нескольких километрах от аэродрома «Утренний». Пострадал один человек. Прокуратура по данному факту проведет проверку.
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе в Подмосковье водителей напугал снизившийся самолет. Он стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину. Столкновения удалось избежать, поскольку самолет прошел мимо на небольшой высоте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова