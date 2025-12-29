Экс-чемпион мира по боксу Джошуа попал в аварию, в которой погибли два человека
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа попал в серьёзную аварию в Нигерии, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает газета Punch.
Инцидент произошёл в городе Макун на автомагистрали Лагос — Ибадан. Автомобиль с Джошуа столкнулся с неподвижным грузовиком. Боксер и водитель получили незначительные травмы и их доставили в больницу. На месте погибли двое пассажиров, которые находились в машине с боксером. Обстоятельства аварии расследуются.
36-летний Джошуа имеет в профессиональной карьере 29 побед, 26 из которых нокаутом, и 4 поражения. В последнем бою 19 декабря он победил американца Джейка Пола нокаутом в шестом раунде.
Ранее, в сентябре 2024 года, Джошуа проиграл соотечественнику Даниэлю Дюбуа и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии IBF. В своей карьере британец также проводил два поединка с украинцем Александром Усиком, оба завершившихся поражением Джошуа решением судей. До этих боёв он владел титулами чемпиона мира по версиям IBF, WBA (с приставкой «супер») и WBO.
