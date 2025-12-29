Экс-чемпион мира по боксу Джошуа попал в аварию, в которой погибли два человека

29 декабря 2025, 17:11

Фото: iStock/Anton Novikov

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа попал в серьёзную аварию в Нигерии, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает газета Punch.