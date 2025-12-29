Бывший вице-губернатор Кубани Власов отправится в колонию на 11 лет за взятки
Суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов рублей по делу об особо крупном взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
Первомайский районный суд признал Власова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд постановил, что наказание будет отбываться в исправительной колонии строгого режима, а также предусмотрен штраф в 90 миллионов рублей.
