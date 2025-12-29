Бывший вице-губернатор Кубани Власов отправится в колонию на 11 лет за взятки

29 декабря 2025, 16:21

Фото: iStock/Atstock Productions

Суд в Краснодаре приговорил бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов рублей по делу об особо крупном взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.