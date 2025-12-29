Достижения.рф

В Туве суд арестовал студента за убийство школьника на новогодней елке

Фото: iStock/artisteer

Суд в Туве арестовал учащегося Ак-Довуракского горного техникума за убийство 17-летнего подростка во время школьной елки. Об этом сообщает РИА Новости.



По версии следствия, инцидент произошёл в помещении уличного туалета на территории школы после конфликта во время спортивной игры. Обвиняемый смертельно ранил ножом своего сверстника, который скончался на месте. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Кроме того, следствие возбудило дело о халатности.

Директор техникума Байлак Кужугет подтвердила, что трагедия случилась во время проведения школьной елки. Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения для подозреваемого — заключение под стражу.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0