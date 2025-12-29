Россиянин расчленил знакомую после застолья и разбросал останки по городу
Под Тюменью мужчину обвинили в убийстве и расчленении 58-летней знакомой после застолья. Об этом информирует СУ СК России по региону.
Трагедия произошла в ночь на 13 декабря в жилом доме на Заводской улице города Ялуторовска. Согласно информации следствия, мужчина и его знакомая собрались для распития спиртных напитков. В процессе застолья между ними возникла ссора. В результате чего мужчина нанес серьезные травмы головы своей собутыльнице, что привело к ее смерти. Стремясь скрыть следы преступления, убийца избавился от тела жертвы.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно раскрыли это жестокое убийство, установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
