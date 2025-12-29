Россиянин расчленил знакомую после застолья и разбросал останки по городу

29 декабря 2025, 16:11

Под Тюменью мужчина расчленил знакомую и развез останки по городу

Фото: iStock/Fedorovekb

Под Тюменью мужчину обвинили в убийстве и расчленении 58-летней знакомой после застолья. Об этом информирует СУ СК России по региону.