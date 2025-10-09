В Краснодарском крае мужчина обесточил дом и изнасиловал пенсионерку
В Краснодарском крае мужчина отключил электроэнергию в доме и изнасиловал пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».
Инцидент случился в одном из домов Динского района. Мужчина проник через окно, пока в здании никого не было, и спрятался в шкафу в ожидании жертв. Когда пенсионерка вместе с сестрой вернулись домой, злоумышленник отключил электроэнергию, чтобы обесточить жильё.
Пытаясь разобраться с электричеством, женщины подверглись нападению мужчины с ножом. Несмотря на попытки сопротивления, одна из женщин была изнасилована. После этого преступник скрылся с места происшествия.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал вину, раскаялся и дал показания. Он помещён в изолятор.
