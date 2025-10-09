В Крыму мать с ребёнком в коляске устроила бой с таксистом из-за парковки
В одном из крымских городов произошёл конфликт между женщиной с детской коляской и таксистом. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Инцидент случился, когда местная жительница шла к детской площадке через проулок. На её пути стоял припаркованный автомобиль, который перекрывал свободный проход.
По предварительной информации, женщина решила проучить водителя и намеренно ударила коляской по машине. В коляске в этот момент находился ребёнок. Между таксистом и женщиной сразу возникла словесная перепалка.
Водитель пытался успокоить мать и объяснить ей ситуацию, но та продолжала выражать возмущение. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали повреждения на автомобиле и теперь выясняют все обстоятельства произошедшего.
