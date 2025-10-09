В российском городе женщина жестоко расправилась со знакомой из-за обычной ссоры
В городе Семёнов Нижегородской области местная жительница напала с ножом на свою знакомую. Подробности сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По предварительной информации следствия, между двумя женщинами произошёл бытовой конфликт. Во время спора одна из участниц ссоры взяла кухонный нож и нанесла им несколько ударов своей знакомой.
Медики забрали пострадавшую с места происшествия и доставили её в больницу для лечения полученных травм. Сейчас следователи выясняют все детали и обстоятельства инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявил женщине обвинение в покушении на убийство.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Краснодарском крае, где мужчина обесточил дом и изнасиловал пенсионерку.
