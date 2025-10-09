В российском городе женщина жестоко расправилась со знакомой из-за обычной ссоры

09 октября 2025, 14:25

В Семёнове женщина получила ножевые ранения в ходе конфликта со знакомой

Фото: Istock/PaulBiryukov

В городе Семёнов Нижегородской области местная жительница напала с ножом на свою знакомую. Подробности сообщает Telegram-канал Ni Mash.