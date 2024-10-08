Экс-чиновник ЦИК Украины: Зеленский хочет уничтожить рейтинг военных

Режим Владимира Зеленского хочет перед возможным проведением выборов на Украине максимально снизить рейтинг военных. Так считает экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера. Об этом он заявил в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.
«До меня периодически доходит информация, что к выборам есть намерение запустить сразу несколько политических проектов с военными. Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного», — заявил Магера.Второй причиной он назвал попытку понизить статус военных в принципе.
Магера уверен, что киевские власти не довольны тем, что рейтинг военных Зеленский вместе со своими сторонниками сделает все, чтобы исправить этот момент.
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Элина Позднякова