Вдова Чарли Кирка публично простила убийцу мужа на траурной церемонии
Эрика Кирк, вдова американского консервативного активиста Чарли Кирка, во время траурной церемонии на стадионе State Farm в Аризоне заявила о прощении убийцы своего мужа, сославшись на христианские принципы и убеждения покойного.
Выступление Эрики Кирк стало эмоциональным центром церемонии прощания, собравшей около 95 000 человек на стадионе и до 200 000 с учётом внешних площадок.
«Я прощаю его, потому что так поступал Христос, и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия — это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преслествует», — заявила она со слезами на глазах.Вдова подчеркнула, что её муж посвятил жизнь спасению молодых людей от «бессмысленной жизни, полной обиды, гнева и ненависти», включая тех, кто мог совершить подобное преступление. Она также отметила, что Кирк умер мгновенно от пулевого ранения в шею, не испытав страданий, и даже врачи в операционной не смогли бы ему помочь.
Церемония прошла при высшем политическом участии: президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и Илон Маск присутствовали в первых рядах. Трамп, выступая за пуленепробиваемым стеклом, назвал Кирка гигантом своего поколения и пообещал продолжить его миссию по спасению Чикаго от преступности. При этом он признал, что в отличие от Кирка, ненавидит своих оппонентов и не желает им всего наилучшего.