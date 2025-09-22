Вдова Чарли Кирка публично простила убийцу мужа на траурной церемонии

22 сентября 2025, 02:48

Фото: iStock/jorgeantonio

Эрика Кирк, вдова американского консервативного активиста Чарли Кирка, во время траурной церемонии на стадионе State Farm в Аризоне заявила о прощении убийцы своего мужа, сославшись на христианские принципы и убеждения покойного.





Выступление Эрики Кирк стало эмоциональным центром церемонии прощания, собравшей около 95 000 человек на стадионе и до 200 000 с учётом внешних площадок.





«Я прощаю его, потому что так поступал Христос, и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия — это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преслествует», — заявила она со слезами на глазах.

