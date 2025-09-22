Мужчина в Краснодарском крае убил дочь чтобы не платить алименты

22 сентября 2025, 03:13

Суд назначил наказание отцу-убийце трёхлетней девочки с ДЦП на Кубани

Фото: Istock/stefanamer

В Краснодарском крае 50-летний отец убил свою трёхлетнюю дочь с ДЦП, ударив её камнем по голове, после чего сбросил тело в реку Кубань. Как ранее стало известно, мужчина пытался скрыть преступление, сообщив матери ребёнка о мнимом похищении, но в ходе следствия сознался в содеянном. Об этом сообщает Следственный комитет России по Краснодарскому краю.