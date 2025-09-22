Мужчина в Краснодарском крае убил дочь чтобы не платить алименты
В Краснодарском крае 50-летний отец убил свою трёхлетнюю дочь с ДЦП, ударив её камнем по голове, после чего сбросил тело в реку Кубань. Как ранее стало известно, мужчина пытался скрыть преступление, сообщив матери ребёнка о мнимом похищении, но в ходе следствия сознался в содеянном. Об этом сообщает Следственный комитет России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, в то время как отец жил отдельно. 19 сентября он забрал ребёнка под предлогом поездки в Кавказский район, но вместо этого совершил убийство. Преступление было раскрыто благодаря оперативной работе следователей, которые обнаружили несоответствия в показаниях мужчины о похищении ребёнка.
Мужчина признался, что убил дочь, ударив её камнем по голове, после чего поместил тело в мешок и сбросил в реку Кубань. По предварительной информации, мотивом преступления могло быть нежелание отца выплачивать алименты на ребёнка-инвалида.
В настоящее время тело девочки не найдено, поисковые операции с участием водолазов продолжаются. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребёнка. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.
Читайте также: