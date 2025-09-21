Подозреваемого в двух убийствах взяли под стражу в Ингушетии

21 сентября 2025, 22:57

Суд арестовал подозреваемого в двух убийствах жителя Назрани в Ингушетии

Фото: istockphoto/AMilkin

Магасский районный суд Республики Ингушетия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Назрани, которого подозревают в двух убийствах. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.