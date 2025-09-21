Подозреваемого в двух убийствах взяли под стражу в Ингушетии
Магасский районный суд Республики Ингушетия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Назрани, которого подозревают в двух убийствах. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 15 сентября возле многоквартирного дома на проспекте Базоркина неизвестный в салоне припаркованного автомобиля нанёс человеку многочисленные ножевые ранения. Пострадавший скончался в больнице. Утром 18 сентября в домовладении на улице Гойгова аналогичным образом убили 58‑летнего мужчину — ножевое ранение в шею оказалось смертельным.
По изложенным фактам возбудили уголовные дела по статье «Убийство» УК РФ. В субботу сообщили, что в Грозном задержали 37‑летнего гражданина как подозреваемого. Он пояснил, что причиной преступлений стала личная неприязнь, и заявил, что не раскаивается.
В ближайшее время фигуранту планируют официально предъявить обвинение, добавили в СК.
