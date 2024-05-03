Экс-чиновника Миндрава приговорили к трём годам за продажу списанных иномарок

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Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор бывшему директору ремонтно-строительного управления (РСУ) Минздрава России Михаилу Москалёву. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что Москачёв вместе с пособниками незаконно продал 220 иномарок, которые были списаны Минздравом. Это привело к ущербу в размере 38 миллионов рублей. В преступной схеме участвовали как сотрудники ведомства, так и автодилеры.
Москалёва судили по статье Уголовного кодекса о мошенничестве. Решением суда он приговорён к трём годам лишения свободы. Его взяли под стражу прямо в зале суда.
Фигурант дела Щепихин получил 2,5 года лишения свободы, второй фигурант Антипов – два года. Ещё двое подсудимых были освобождены, поскольку уже отбыли наказание.
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Москалёва судили по статье Уголовного кодекса о мошенничестве. Решением суда он приговорён к трём годам лишения свободы. Его взяли под стражу прямо в зале суда.
Фигурант дела Щепихин получил 2,5 года лишения свободы, второй фигурант Антипов – два года. Ещё двое подсудимых были освобождены, поскольку уже отбыли наказание.
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Анастасия Чинкова