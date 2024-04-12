Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию

Фото: iStock/Zolnierek
Экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга признали виновным в коррупции и приговорили к трём годам и одному месяцу тюремного заключения. Об этом сообщает NRK.
Суд норвежской провинции Бускеруд посчитал доказанными восемь пунктов обвинения. В их числе – получение в подарок часов, пользование услугами проституток, поездки на хоту в Россию, Австрию и Чехию, использование служебного автомобиля за счёт компании, которая занималась телевизионными правами IBU.
Судья отметил, что Бессеберг действовал в интересах России. Его приговор зачитывался в течение нескольких часов.
Отметим, что Бессеберг был первым президентом IBU. Он занимал этот пост с 1993 по 2018 год. В апреле прошлого года ему было выдвинуто обвинение в коррупции.
Читайте также:
Популярного российского блогера задержали в Ростовской области
Экс-директора проекта «Гостех» Демченко обвинили в хищении свыше 38 млн рублей
Замглавы филиала «Росатома» задержали по делу о хищении более 20 млн рублей
Судья отметил, что Бессеберг действовал в интересах России. Его приговор зачитывался в течение нескольких часов.
Отметим, что Бессеберг был первым президентом IBU. Он занимал этот пост с 1993 по 2018 год. В апреле прошлого года ему было выдвинуто обвинение в коррупции.
Читайте также:
Популярного российского блогера задержали в Ростовской области
Экс-директора проекта «Гостех» Демченко обвинили в хищении свыше 38 млн рублей
Замглавы филиала «Росатома» задержали по делу о хищении более 20 млн рублей
Анастасия Чинкова