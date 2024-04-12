Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию

Бывший директор проекта «Гостех» Ярослав Демченко обвиняется в хищении свыше 38 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» Минпросвещения России. Об этом пресс-служба Тверского суда Москвы сообщила в беседе с ТАСС.