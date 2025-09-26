Экс-депутат Госдумы отверг обвинения в изнасиловании своей сотрудницы

26 сентября 2025, 13:22

Экс-депутат ГД от ЛДПР Напсо отверг обвинения в изнасиловании своей помощницы

Фото: istockphoto/ANGHI

Следственный комитет России объявил в розыск и возбудил уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование). Об этом сообщил «Коммерсантъ».





По версии следствия, в марте 2023 года фигурант изнасиловал 19‑летнюю помощницу, а 1 апреля 2023 года вылетел из Минска в Ереван и с тех пор в Россию не возвращался. Экс-парламентарий отверг обвинения.





«Ничего подобного никогда не было. Никаких розысков, соответственно, нет. Думаю, это какой-то заказной фейк», — сказал Напсо 161.ru.

