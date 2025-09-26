Достижения.рф

Экс-депутат Госдумы отверг обвинения в изнасиловании своей сотрудницы

Экс-депутат ГД от ЛДПР Напсо отверг обвинения в изнасиловании своей помощницы
Фото: istockphoto/ANGHI

Следственный комитет России объявил в розыск и возбудил уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование). Об этом сообщил «Коммерсантъ».



По версии следствия, в марте 2023 года фигурант изнасиловал 19‑летнюю помощницу, а 1 апреля 2023 года вылетел из Минска в Ереван и с тех пор в Россию не возвращался. Экс-парламентарий отверг обвинения.

«Ничего подобного никогда не было. Никаких розысков, соответственно, нет. Думаю, это какой-то заказной фейк», — сказал Напсо 161.ru.
Юрий Напсо был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 года, переизбирался в 2011, 2016 и 2021 годах, занимал пост первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству. В апреле 2025 года его лишили мандата за систематические прогулы, отсутствие на работе более двух лет. Сам политик утверждает, что всё это время проходил лечение за границей, что подтверждается медицинскими документами.
Никита Кротов

