Экс-депутат Госдумы отверг обвинения в изнасиловании своей сотрудницы
Следственный комитет России объявил в розыск и возбудил уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование). Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По версии следствия, в марте 2023 года фигурант изнасиловал 19‑летнюю помощницу, а 1 апреля 2023 года вылетел из Минска в Ереван и с тех пор в Россию не возвращался. Экс-парламентарий отверг обвинения.
«Ничего подобного никогда не было. Никаких розысков, соответственно, нет. Думаю, это какой-то заказной фейк», — сказал Напсо 161.ru.Юрий Напсо был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 года, переизбирался в 2011, 2016 и 2021 годах, занимал пост первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству. В апреле 2025 года его лишили мандата за систематические прогулы, отсутствие на работе более двух лет. Сам политик утверждает, что всё это время проходил лечение за границей, что подтверждается медицинскими документами.