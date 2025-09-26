Достижения.рф

В Подмосковье погибла сотрудница студии Артемия Лебедева

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что 21‑летняя сотрудница его студии Софья Федоренкова погибла под поездом. Об этом он сообщил в выпуске обзорной передачи, опубликованной во «ВКонтакте».



Лебедев охарактеризовал произошедшее как очень печальное и лично для него трагическое событие: Софья работала у них руководителем проектов. она подавала большие надежды и отличалась взрослыми для своего возраста работоспособностью и умом.

Дизайнер напомнил, что железная дорога представляет серьёзную опасность. Он призвал людей быть осторожнее при переходе через ж/д пути.

