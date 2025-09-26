В Подмосковье погибла сотрудница студии Артемия Лебедева

26 сентября 2025, 13:09

В Истре погибла 21-летняя сотрудница студии дизайнера Артемия Лебедева

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что 21‑летняя сотрудница его студии Софья Федоренкова погибла под поездом. Об этом он сообщил в выпуске обзорной передачи, опубликованной во «ВКонтакте».