В Подмосковье погибла сотрудница студии Артемия Лебедева
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что 21‑летняя сотрудница его студии Софья Федоренкова погибла под поездом. Об этом он сообщил в выпуске обзорной передачи, опубликованной во «ВКонтакте».
Лебедев охарактеризовал произошедшее как очень печальное и лично для него трагическое событие: Софья работала у них руководителем проектов. она подавала большие надежды и отличалась взрослыми для своего возраста работоспособностью и умом.
Дизайнер напомнил, что железная дорога представляет серьёзную опасность. Он призвал людей быть осторожнее при переходе через ж/д пути.
