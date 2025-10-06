Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо подозревается в изнасиловании 19-летней девушки

06 октября 2025, 18:08

Фото: iStock/Fedorovekb

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо стал фигурантом уголовного дела по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Об этом сообщает «Коммерсантъ».