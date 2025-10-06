Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо подозревается в изнасиловании 19-летней девушки
Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо стал фигурантом уголовного дела по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Следователи СК РФ по Москве провели обыск в служебной квартире Напсо, расположенной на улице Улофа Пальме, дом №1. В ходе обыска были изъяты несколько предметов, которые могут иметь отношение к преступлению.
По версии следствия, в марте 2023 года экс-депутат принудил к сексу свою 19-летнюю помощницу. Инцидент произошел в гостиной квартиры — Напсо применил физическую силу, толкнул девушку и повалил на стол, затем снял с неё одежду и изнасиловал. Медики зафиксировали у пострадавшей синяки и другие повреждения, характерные для подобных преступлений.
Сам Юрий Напсо отвергает обвинения. В ответ на вопросы журналистов о проведённом обыске он заявил, что никаких инцидентов с его участием не было, а ни помощница, ни кто-либо другой не предъявляли ему претензий по поводу домогательств. Адвокаты экс-депутата уже обратились в Следственный комитет с просьбой дать разъяснения.
