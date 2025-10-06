Достижения.рф

На северо-востоке Москвы пьяный водитель устроил аварию у набережной реки

Легковушка пробила ограду и чуть не упала в Яузу после ДТП в Ростокино
Фото: Istock / intek1

На северо-востоке Москвы, в районе Ростокино, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Авария случилась на проспекте Мира. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, отделяющее проезжую часть от реки Яузы. Машина оказалась опасно близко к обрыву и едва не рухнула в воду.

Как сообщают очевидцы, предполагаемый виновник ДТП, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии как минимум один человек получил травмы. Пострадавшего осматривают медики.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.

Софья Метелева

