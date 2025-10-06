На северо-востоке Москвы пьяный водитель устроил аварию у набережной реки

06 октября 2025, 17:42

Легковушка пробила ограду и чуть не упала в Яузу после ДТП в Ростокино

Фото: Istock / intek1

На северо-востоке Москвы, в районе Ростокино, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».