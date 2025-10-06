В ночном клубе Екатеринбурга группа мужчин пыталась изнасиловать посетительницу

06 октября 2025, 17:54

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Екатеринбурге компания молодых людей пыталась надругаться над посетительницей ночного клуба. Об этом сообщает портал Е1.





Инцидент произошёл в развлекательном заведении. Две женщины, 28 и 32 лет, отдыхали в клубе, когда к ним подошла группа парней. Девушки отказались продолжать общение. Позже обе посетительницы направились в туалет. На выходе мужчины пропустили старшую из них, а 28-летнюю схватили. Четверо нападавших повалили её на пол и начали стягивать штаны.

«Она дергалась, пыталась вырваться, и один из них пнул ей по лицу и попал в нос. Потом оказалось, что его сломали», — сказано в сообщении.