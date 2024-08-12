Зритель в микрофон обматерил юмориста Галкина* во время его концерта

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале обматерил зритель с первого ряда. Об этом сообщает Life.
Во время своего концерта Галкин* общался со зрителями и отвечал на их вопросы. Отмечается, что шоумен передал одному из зрителей микрофон, после чего тот стал оскорблять Галкина*.
Посетитель концерта добавил, что специально посетил мероприятие юмориста, чтобы «в глаза сказать, кем он является». Галкин* поблагодарил мужчину, сказав, что отданные за билет денежные средства пойдут на благополучие его семьи.
Позднее этот же зритель хотел подарить юмористу красные гвоздики и стал раскладывать их на сцене нечетным количеством, но Галкин* сказал, что не примет их.
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Посетитель концерта добавил, что специально посетил мероприятие юмориста, чтобы «в глаза сказать, кем он является». Галкин* поблагодарил мужчину, сказав, что отданные за билет денежные средства пойдут на благополучие его семьи.
Позднее этот же зритель хотел подарить юмористу красные гвоздики и стал раскладывать их на сцене нечетным количеством, но Галкин* сказал, что не примет их.
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Екатерина Коршунова