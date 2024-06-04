Экс-депутата Красноярского края осудят за вымогательство 20 миллионов рублей

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В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего парламентария Березовского районного совета депутатов, пишет «Лента.ру».
Как рассказала представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова, он вымогал у предпринимателя 20,8 миллиона рублей.
Бывший парламентарий обвиняется по статьям «Вымогательство» и «Мошенничество» УК РФ. Его дело уже направили в прокуратуру края для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Как сообщает следствие, в июне 2021 года обвиняемый подключился к серверному оборудованию компании «КПК Совет» и заявил председателю, что его якобы изъяли силовики. Парламентарий предложил забыть о ситуации за 20 миллионов рублей.
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Бывший парламентарий обвиняется по статьям «Вымогательство» и «Мошенничество» УК РФ. Его дело уже направили в прокуратуру края для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Как сообщает следствие, в июне 2021 года обвиняемый подключился к серверному оборудованию компании «КПК Совет» и заявил председателю, что его якобы изъяли силовики. Парламентарий предложил забыть о ситуации за 20 миллионов рублей.
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Алёна Самарева