В Москве пятилетний мальчик сбил пенсионерку на арендованной машине

Фото: iStock/kieferpix
В Москве пятилетний мальчик сбил пенсионерку на арендованной детской машине. Женщина сломала несколько пальцев и разбила голову. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что пенсионерка гуляла со своей дочерью по Воронцовскому парку, когда в неё врезалась машина. От удара женщина упала на землю, сломав несколько пальцев и разбив голову.
На место происшествия срочно приехали врачи, которые оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали. Виновником ДТП оказался пятилетний ребёнок на арендованной детской машине. Впервые за руль он сел за несколько минут до произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
SHOT: одиннадцатиклассник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ
У россиянина с ДЦП отобрали взятую в долг еду
Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле в Анталье
На место происшествия срочно приехали врачи, которые оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали. Виновником ДТП оказался пятилетний ребёнок на арендованной детской машине. Впервые за руль он сел за несколько минут до произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
SHOT: одиннадцатиклассник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ
У россиянина с ДЦП отобрали взятую в долг еду
Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле в Анталье
Екатерина Коршунова