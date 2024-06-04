В Москве возбудили дело после высадки таксистом участников СВО

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В Москве следователи возбудили уголовное дело после инцидента с таксистом, который высадил участников специальной военной операции (СВО) на МКАД, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Дело открыли по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Исполняющий обязанности руководителя управления СК России по Москве Виталий Саксин обязан отчитаться о ходе расследования.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил отчет о текущем состоянии этого уголовного дела.
3 июня стало известно, что в Москве таксист Аипбек Латипов высадил участников СВО на МКАД. Водитель пояснил, что пассажиры были пьяны и выбрали конечный пункт поездки, находившийся в 100 километрах от начальной точки.
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Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил отчет о текущем состоянии этого уголовного дела.
3 июня стало известно, что в Москве таксист Аипбек Латипов высадил участников СВО на МКАД. Водитель пояснил, что пассажиры были пьяны и выбрали конечный пункт поездки, находившийся в 100 километрах от начальной точки.
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Артем Кузьмин