Неизвестные напали на чеченскую спортсменку Аминат Эльбукаеву в Швейцарии

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Пятеро неизвестных напали на чеченскую спортсменку Аминат Эльбукаеву в Швейцарии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. На опубликованном видео у девушки окровавленное лицо.
Аминат профессиональная боксерша, она назвала злоумышленников «группой трусов», обращаясь на родном языке к их матерям. По утверждению Аминат, нападавшие понесут перед ней ответственность «и в этом мире, и в другом», также она собирается обратиться к властям. Позже спортсменка сообщила, что нападавших задержали, когда они хотели покинуть страну.
По предварительным данным, неизвестные напали на боксершу сзади, затем скрутили и стали избивать ногами. У девушки сломаны ребра, раны на лице, а также сотрясение мозга.
Аминат добавила, что, возможно, ее бы уже не было в живых, если бы она не была подготовлена профессионально к самообороне.
Эльбукаева часто получает угрозы от соотечественников, недовольных ее образом жизни.
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По предварительным данным, неизвестные напали на боксершу сзади, затем скрутили и стали избивать ногами. У девушки сломаны ребра, раны на лице, а также сотрясение мозга.
Аминат добавила, что, возможно, ее бы уже не было в живых, если бы она не была подготовлена профессионально к самообороне.
Эльбукаева часто получает угрозы от соотечественников, недовольных ее образом жизни.
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Никита Кротов