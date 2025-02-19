Экс-депутату Госдумы Пономарёву* грозит пожизненный срок за попытку захвата власти

Илья Пономарёв* (фото: РИА Новости/Константин Родиков)
Бывшему депутату Госдумы Илье Пономарёву* грозит пожизненное тюремное заключение за попытку насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.
Из уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-депутата следует, что создание террористического сообщества наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с выплатой штрафа в размере от одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок о одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Также Пономарёву вменили статью о попытке насильственного захвата власти, по которой ему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.
В настоящее время у соратников скрывающегося за рубежом Пономарёва* проходят обыски в девяти регионах России.
Напомним, что в 2022 году Пономарёв учредил с Польше политическое движение «Съезд народных депутатов»**, целью которого является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признано нежелательным в РФ
Также Пономарёву вменили статью о попытке насильственного захвата власти, по которой ему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.
В настоящее время у соратников скрывающегося за рубежом Пономарёва* проходят обыски в девяти регионах России.
Напомним, что в 2022 году Пономарёв учредил с Польше политическое движение «Съезд народных депутатов»**, целью которого является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.
Читайте также:
Суд заочно приговорил экс-депутата ГД Пономарёва* к 10 годам за экстремизм
СК: Бывшего депутата Госдумы РФ Пономарева* объявили в международный розыск
ФСБ возбудила три уголовных дела в отношении экс-депутата ГД Пономарёва*
*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признано нежелательным в РФ
Анастасия Чинкова