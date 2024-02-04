ФСБ возбудила четыре уголовных дела в отношении экс-депутата ГД Пономарёва*

Фото: РИА Новости/Константин Родиков
ФСБ России возбудила несколько уголовных дел в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Об этом РИА Новости сообщил источник из правоохранительных органов.
Отмечается, что в отношении экс-депутата возбуждены дела о госизмене в виде перехода на сторону противника, об участии в деятельности террористической организации, о публичных призывах в интернете к террористической деятельности, а также деятельности, направленной против безопасности России.
Следователи ФСБ объединили эти дела в одном производстве.
Напомним, что Пономарёв* бежал из России в 2014 году после возбуждения в его отношении уголовного дела о растрате. Сначала он направился в США, а затем – на Украину, где ему было выдано временное, а затем и постоянное гражданство.
В 2022 году экс-депутата Госдумы объявили в розыск и заочно арестовали за распространение недостоверной информации о деятельности российской армии.
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Следователи ФСБ объединили эти дела в одном производстве.
В 2022 году экс-депутата Госдумы объявили в розыск и заочно арестовали за распространение недостоверной информации о деятельности российской армии.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова