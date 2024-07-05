СК: Бывшего депутата Госдумы РФ Пономарева* объявили в международный розыск

Фото: istockphoto/Prathaan
Следственный комитет завершил расследование по делу бывшего Государственной думы РФ Ильи Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС России, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. Одновременно с этим экс-депутата объявили в международный розыск и избрали ему меру пресечения.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на Украине, поучаствовал в видеотрансляции и дал интервью, где публично распространял ложную информацию о действиях ВС РФ, а также оправдывал терроризм на территории России.
Бывший депутат ГД Пономарев* сбежал из России в 2014 году после того, как против него открыли уголовное дело о растрате. Сначала он скрывался в США, а потом перебрался на Украину, где получил от властей разрешение на временное проживание, а после и гражданство.
Читайте также:
В Петрозаводске арестован убивший экс-супругу на рабочем месте мужчина
В Домодедово трое мужчин облили прохожих из шланга и подрались с коммунальщиками
В Москве мигранты до полусмерти избили камнями и кирпичами ветерана ФСБ — видео
*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Данил Пономарев