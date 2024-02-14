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Жительницу Санкт-Петербурга осудили на 10 лет за поджог военкомата

В Петербурге женщина получила 10 лет за поджог военкомата
14 февраля 2024, 15:44
Фото: iStock/Animaflora

Фото: iStock/Animaflora

В Санкт-Петербурге вынесли приговор женщине, которая совершила поджог военкомата по заказу из мессенджера, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Напомним, 1 августа 2023 года осуждённая пришла к зданию военного комиссариата по адресу Английский проспект, д. 2 лит. Б. Она подожгла входную дверь, причинив военкомату материального ущерба на сумму 91 965 рублей.

Позже она рассказала, что сделать это её убедил человек, представившийся «сотрудником службы безопасности Центробанка». Он общался с женщиной через мессенджер и пообещал за поджог 50 тысяч рублей.


Первый Западный окружной военный суд признал петербурженку виновной по статье «Теракт» и приговорил её к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии.

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#санкт-петербург
#поджог
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#колония
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«Не знают законов». Юрист Комагина рассказала, как спасти животное из запертой квартиры
Юрист Комагина рассказала, как законно спасти животное из запертой квартиры
14 февраля 2024, 16:51

Фото: Istockphoto / O_Lypa

Полицейские часто не знают законов, в том числе такого понятия, как «крайняя необходимость», как в ситуации с запертой в квартире в посёлке Томилино собакой. Такое мнение высказала «Радио 1» юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.
Случай произошёл в городском округе Люберцы. Животное сидело одно взаперти несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, «ушёл в запой». Полицию вызвали соседи, которых насторожил жалобный лай. Однако правоохранители долго не могли решить вопрос с законностью проникновения в жилище.
«Меня удивляет поведение наших полицейских. Такое впечатление, что в юриспруденции не существует понятие крайней необходимости. Это подразумевает, что для сохранения прав и законных интересов человека или третьего лица можно нарушить какие-то другие права. Главное, чтобы баланс был соблюдён, то есть причинённый вред не был больше предотвращённого. Очевидно, что спасение живого существа важнее, чем дверь. Когда дело доходит до суда, там всегда вникают в ситуацию и не ведут себя, как полиция. Если человек не просто ворвался в квартиру, а спасал животное, наказания не последует», – заверила собеседница «Радио 1».
Она подчеркнула, что в её практике никогда не получалось просто вскрыть дверь с участковым. Комягина рассказала, как действовать, если животное погибает за закрытой дверью чужой квартиры.
«Во-первых, нужно найти добровольца, готового забрать животное. Потом необходимо обратиться в полицию, причём не просто позвонить, а написать заявление и изложить ситуацию. Будет зафиксировано, что вы пытались решить вопрос нормальным путём, но, скорее всего, вам будет отказано. В этом случае обращайтесь в прокуратуру. Чаще всего, когда прокурор подключается, дело начинает двигаться», – продолжила юрист.
Если прокуратура тоже игнорирует заявителя, эффективным станет обращение к местному депутату.
«У него гораздо больше возможностей позвонить нужным людям и придать делу ускорение, чем если вы сами будете стучать во все двери. Затем приезжают полиция, доброволец, готовый взять животное, прокурорский сотрудник. Желательно пригласить представителя управы, который будет вести съёмку, и мастера, который вскроет замок аккуратно, чтобы дверь не была раскурочена. Когда животное будет изъято из квартиры, помещение опечатают», – заключила Анастасия Комагина.
Инцидент в Люберцах разрешился благополучно – работники Мособлпожспаса прибыли на место происшествия и в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь. За ней спасателей встречала собака породы спаниель. Больше в квартире никого не было. Жилище было захламлено.

Сейчас полицейские ищут хозяина, а пёс остаётся под присмотром соседей и волонтёров.

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#животные
#юрист
#собака
#люберцы
#полиция
#подмосковье
#московская область
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«Остановка сердца и отёк лёгких»: Девочка из Твери могла умереть от большой дозы наркоза
Причиной смерти трёхлетней девочки из Твери могла стать большая доза наркоза
14 февраля 2024, 16:41

Фото: iStock/ViktorCap

Причиной смерти трёхлетней девочки из Твери, которая скончалась после похода к стоматологу, могла стать слишком большая доза наркоза, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на слова матери погибшей.
Напомним, 12 февраля в Твери трёхлетнюю девочку привели на приём к стоматологу, однако, вскоре стало ясно, что ребёнок не может отойти от наркоза. Без сознания её госпитализировали в больницу, но спасти так и не смогли.

«Предположительная причина смерти увеличенная доза наркоза. У маленькой девочки не выдержало сердце и пошел отек легких», — рассказала мать девочки.

По её словам, сейчас они готовятся к похоронам дочери.

Тем временем, следователи проводят все необходимые экспертизы и устанавливают точные причины смерти девочки.

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#смерть
#стоматолог
#ребёнок
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В Петербурге 2-летняя девочка получила страшные ожоги лица, подышав над картошкой
В Петербурге двухлетняя девочка получила ожоги лица при картофельной ингаляции
14 февраля 2024, 16:41

Фото: iStock/DarthArt

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу после того, как мать посадила ребенка дышать над горячей картошкой для лечения кашля. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, девочка простудилась, а ее мать решила лечить ребенка народными методами. Тогда она сварила картофель и посадила дочь дышать парами горячей воды над кастрюлей. Девочка вытерпела процедуру, однако после этого ей стало намного хуже.

Крошке обжигало лицо, но она храбро терпела. Правда, после такой ингаляции ребёнку стало намного хуже. Оказалось, что она получила серьезные ожоги щеки, подбородка, лба и носа. Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали ожоги лица II и III степени.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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#полиция
#врачи
#подросток
#картофель
#мать
#ожоги
#девочка
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В России подросток крутанул двойное сальто из окна пятого этажа
В ХМАО 16-летний подросток сделал двойное сальто из окна 5 этажа в сугроб
14 февраля 2024, 16:22

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

В ХМАО подросток сделал сальто из окна пятого этажа ради лайков с социальных сетях, видео публикует Telegram-канал 112.
По информации СМИ, опасный трюк на видео выполнил 16-летний подросток из Ханты-Мансийского автономного округа.

Парень выпрыгнул из окна пятого этажа, в воздухе крутанул двойное сальто и приземлился в сугроб. Снимал всё происходящее его друг, а сделали это подростки исключительно ради того, чтобы набрать больше лайков в социальных сетях. К счастью, приземлился он удачно и ничего себе не сломал.

Отмечается, что после того, как видеоролик отказался в общем доступе, юным акробатом заинтересовались полицейские. Сейчас парня и его родителей разыскивают, чтобы рассказать, чем могут быть опасны прыжки с пятого этажа.

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Раскрыты детали спасения собаки из запертой квартиры в Люберцах
14 февраля 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили собаку из запертой квартиры в посёлке Томилино с помощью аварийно-спасательного инструмента «хулиган». Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Случай произошёл в микрорайоне Птицефабрика городского округа Люберцы. По словам соседей, животное сидело одно взаперти несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, «ушёл в запой».

Вызов поступил от соседей квартиры, из которой раздавался жалобный лай, рассказал спасатель Мансур Инаков.
«Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия через 10 минут после поступившего в часть вызова. Поднявшись на этаж, в присутствии сотрудников полиции, с помощью аварийно-спасательного инструмента «хулиган» мы оперативно вскрыли дверь, за которой нас радостно встречала собака породы спаниель. Больше в квартире никого не было», – уточнил Инаков.
В пресс-службе администрации городского округа РИА Новости добавили, что хозяин спаниеля ведёт антисоциальный образ жизни, а его жилище находится в крайне захламлённом состоянии. Полицейские продолжают его поиски.

Пёс тем временем остаётся под присмотром соседей и волонтёров.

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#животные
#собака
#спасатели
#мособлпожспас
#подмосковье
#московская область
#люберцы
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Следовали в Кашире завершили расследование дела об убийстве пенсионерки на дороге
В Кашире завершили расследование по делу об убийстве 70-летней пенсионерки
14 февраля 2024, 15:02

Фото: iStock/aradaphotography

В Кашире завершили расследование уголовного дела об убийстве 70-летней пенсионерки, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
23 декабря 2023 года жительница Подмосковья добиралась до электрички, чтобы на ней поехать на дачу. На просёлочной дороге она столкнулась с 72-летним водителем. Между пенсионерами разгорелся конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил жертву по голове. Решив, что пенсионерка мертва, он положил её в багажник и стал присматривать место, в котором можно было бы спрятать её труп.

Однако, находясь в багажнике, женщина пришла в себя и успела сообщить о произошедшем дочери по телефону. Водитель услышал разговор из багажника, открыл его и нанёс пенсионерке несколько ударов молотком, от которых она и скончалась.

После этого он сбросил мёртвое тело пожилой женщины в канаву и припорошил его снегом, а её личные вещи он выкинул в мусорный бак в каширской деревне.

Мужчину всё же удалось вычислить и задержать. Выяснилось, что он недавно освободился из мест лишения свободы, где с 2005 года отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней.

Уголовное дело направлено в суд.

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#кашира
#убийство
#пенсионерка
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В Петербурге хозяйка борделя получила тюремный срок
Суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии хозяйку борделя
14 февраля 2024, 14:41

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге хозяйку борделя приговорили к двум годам колонии поселения, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.
Как удалось установить следствию, жительница Санкт-Петербурга Оксана Симакова организовала бордель на Таллинском шоссе.

Она договаривалась с клиентами о времени встречи и стоимости услуг, демонстрировала им работниц, занималась уборкой, а также обеспечивала своих сотрудниц едой, алкоголем и сигаретами.

Женщину признали виновной по уголовной статье «Организация занятия проституцией», однако, сама она вину признавать отказалась.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Симакову к двум годам лишения свободы в колонии поселения.

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#санкт-петербург
#проституция
#колония
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СК: в Приморье задержали директора кафе, в котором отравились более 60 человек
14 февраля 2024, 14:32

Фото: iStock/Rawf8

Следователи задержали директора кафе в Дальнереченске, где отравились более 60 человек. Об этом сообщает СК РФ.
Сообщается, что женщину подозревают в преступлении, которое было совершено по части 1 статьи 238 УК РФ. На данный момент решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.

Согласно информации ведомства, количество пострадавших составляет 64 человека. По ​факту происшествия продолжается проверка.

Напомним, в приморском Дальнереченске с 5 по 10 февраля в больницу обратились сразу двадцать два человека с признаками острого отравления. Предварительное расследование показало, что «причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания».

Ранее сообщалось, что в Москве пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции.

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#ук
#расследование
#рф
#отравление
#госпитализация
#ск рф
#пострадавшие
#кафе
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В Италии прошли обыски у участников ужина с прославлением Гитлера
14 февраля 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Artsiom Malashenko

Итальянские полицейские провели обыски у 24-х фигурантов расследования дела об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти. Поводом к началу следствия стал рождественский ужин, участники которого прославляли нацизм и лично Адольфа Гитлера.
Инцидент произошёл в городе Феррара в центральной части страны, сообщает министерство внутренних дел Италии. На мероприятии также распространялись листовки, содержащие угрозы в адрес сотрудников органов правопорядка.

Операция по расследованию дела и сбору доказательств получила название «Хорошие ребята». К ней привлечены также сотрудники спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере. Им предстоит тщательно изучить изъятый во время обысков информационный материал. Это поможет следствию выяснить, является ли данная вызывающая акция случайный и разовый характер, или же речь идёт о преступной организации.

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