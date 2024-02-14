Жительницу Санкт-Петербурга осудили на 10 лет за поджог военкомата

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор женщине, которая совершила поджог военкомата по заказу из мессенджера, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Напомним, 1 августа 2023 года осуждённая пришла к зданию военного комиссариата по адресу Английский проспект, д. 2 лит. Б. Она подожгла входную дверь, причинив военкомату материального ущерба на сумму 91 965 рублей.
Позже она рассказала, что сделать это её убедил человек, представившийся «сотрудником службы безопасности Центробанка». Он общался с женщиной через мессенджер и пообещал за поджог 50 тысяч рублей.
Первый Западный окружной военный суд признал петербурженку виновной по статье «Теракт» и приговорил её к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии.
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Позже она рассказала, что сделать это её убедил человек, представившийся «сотрудником службы безопасности Центробанка». Он общался с женщиной через мессенджер и пообещал за поджог 50 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева