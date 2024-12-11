Экс-директор ЧЭМК получил только условный срок за совращение школьниц

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Вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходорковского по делу об интимных связях со школьницами. Он получил всего лишь четыре года лишения свободы условно.
«Свидания» 72-летнего топ-менеджера ЧЭМК проходили прямо на территории предприятия, сообщает сетевое издание 74.ru. Ходорковский не особо прятался. По словам одного из источников портала, девочки приезжали по первому зову, получпли заказанный им заранее пропуск на проходной. Их услугами экс-директор пользовался довольно часто. За каждый визит он платил школьницам по 10-15 тысяч рублей.
Вместе с Ходорковским была арестована 23-летняя Дарья Филичкина, которая ранее состояла с подсудимым в отношениях, а затем стала поставлять ему более молодых девочек. Сам экс-директор обвинялся сразу по нескольким статьям, среди которых было распространение порнографии. В его телефоне оперативники нашли массу соответствующего контента. Заседание проходило в закрытом режиме и то, почему Ходорковский получил условное наказание по статьям, предусматривающим реальные сроки, осталось неизвестным.
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Александр Бойцов