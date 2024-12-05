В Красноярске обвинили мужчину, пристававшего к несовершеннолетней

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Красноярский суд рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, который домогался 8-летней девочки в подъезде дома.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлию Арбузову, 9 сентября девочка возвращалась из магазина домой. Вслед за ней в подъезд зашёл незнакомый ей мужчина и схватил её. Школьница закричала, после обвиняемый отпустил её и сделал вид, что уходит из дома. Однако преступник вернулся и зашёл за потерпевшей в лифт. Как только двери кабины закрылись, жертва вновь закричала, чем спугнула его.
Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступника в костюме Деда Мороза, который пытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу.
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Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступника в костюме Деда Мороза, который пытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу.
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Анастасия Ларина