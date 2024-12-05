В Красноярске обвинили мужчину, пристававшего к несовершеннолетней

Руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ)Евгения Жвакина подозревают в получении взятки в размере 73 млн рублей за заключение контрактов на строительство дорог в Красноярске. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.