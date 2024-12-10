Учительница из христианской школы совратила 16-летнюю школьницу

На железнодорожном переезде в Майкопе произошла авария: водитель «шестерки» без номеров, уходя от погони, попытался проскочить перед локомотивом, но манёвр закончился столкновением с поездом. Машинист успел затормозить, что предотвратило трагедию, хотя автомобиль оказался серьезно поврежден.