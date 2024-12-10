Учительница из христианской школы совратила 16-летнюю школьницу

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo
В США, штат Мичиган, суд признал виновной 39-летнюю Ташу Фернет, учительницу и тренера христианской школы «Жизнь во Христе», в преступлениях против половой неприкосновенности 16-летней девушки.
Инцидент произошел в 2022 году, когда Фернет, замужняя мать нескольких детей, начала поддерживать интимные отношения с ученицей.
Как сообщает The Argus Press, о произошедшем стало известно в мае 2023 года. Муж учительницы обнаружил в ее телефоне переписку с жертвой, включавшую обнаженные фотографии и признания в любви.
Мужчина быстро вышел на контакт с родителями ученицы. Те, в свою очередь, обратились в полицию. Возраст согласия в Мичигане составляет 16 лет, но законодательство запрещает преподавателям вступать в отношения с учениками младше 17 лет.
Фернет признала свою вину, но заявила, что инициатором связи стала школьница. Она якобы угрожала причинить себе вред, если учительница прекратит их встречи.
Прокуратура отметила, что педагог вместо помощи подростку удовлетворяла ее требования. Суд вынесет приговор в ближайшее время.
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Как сообщает The Argus Press, о произошедшем стало известно в мае 2023 года. Муж учительницы обнаружил в ее телефоне переписку с жертвой, включавшую обнаженные фотографии и признания в любви.
Мужчина быстро вышел на контакт с родителями ученицы. Те, в свою очередь, обратились в полицию. Возраст согласия в Мичигане составляет 16 лет, но законодательство запрещает преподавателям вступать в отношения с учениками младше 17 лет.
Фернет признала свою вину, но заявила, что инициатором связи стала школьница. Она якобы угрожала причинить себе вред, если учительница прекратит их встречи.
Прокуратура отметила, что педагог вместо помощи подростку удовлетворяла ее требования. Суд вынесет приговор в ближайшее время.
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Мария Моисеева