Экс директора «Калашников» арестовали за хищения при выполнении госзаказа

14 февраля 2026, 06:21

Фото: iStock/zoka74

Суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову по делу о хищениях при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.