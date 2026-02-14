Экс директора «Калашников» арестовали за хищения при выполнении госзаказа
Суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову по делу о хищениях при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве, возбужденного по статье 159 УК РФ. Гращенкову задержали и впоследствии арестовали. Ей предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 201.1 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия.
В настоящее время обвиняемая находится в одном из следственных изоляторов Москвы. Уголовное дело, как уточняется в материалах, возбудили в ноябре 2025 года. Другие детали расследования пока не раскрываются.
