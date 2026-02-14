В Хабаровском крае женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме
В поселке Кукан Хабаровского края произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли пять человек. Среди жертв — женщина и четверо детей.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в деревянном доме площадью около 80 квадратных метров. К тушению привлекли восемь человек и две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать к 09:00 по местному времени (02:00 мск).
Тела погибших обнаружили при проливке и разборе сгоревших конструкций. По информации ведомства, трое из четырех детей были несовершеннолетними. На месте работают эксперты и представители следственных органов, которые устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
