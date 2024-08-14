Лежала не земле голая и хрипела: мать-алкоголичка занялась сексом с уголовниками, ее нашли убитой

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В Хабаровске обнаружили труп обнаженной женщины в лесу на Красной Речке. По словам знакомых, она связалась не с той компанией. Подробнее о том, что произошло с россиянкой, расскажет редакция «Радио 1».
Дочь Юлии положили в психоневрологический диспансер47-летняя Юлия и её бывший муж жили в доме в Хабаровске на улице Пассажирской. Они расстались 20 лет назад, однако продолжили общаться ради своего ребёнка. Сестры хабаровчанки рассказали, что она была общительной женщиной и работала горничной в городской гостинице за небольшую зарплату. По их словам, она любила ходить в гости к родственникам, но всё изменилось, когда её дочь в мае прошлого года попала в психиатрическую больницу.
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Женщина не смогла справиться с горем, которое с ней произошло и начала пьянствовать. Юлия употребляла алкоголь неделями, пишет hab.aif.ru. Сестры пытались ей помочь, одна из них отправила женщину в наркологическую лечебницу на две недели, но это не помогло.
В июле бывший муж Юлии, уставший от её постоянного пьянства, принял решение съехать от неё. Оставшись в одиночестве, женщина начала вести беспорядочный образ жизни, вероятно, пытаясь таким образом справиться с проблемами.
7 сентября, прогуливаясь по городу, Юлия встретила двух молодых людей — Владимира А., известного по прозвищу Ёжик, и его друга Максима М. Между ними завязался разговор, после которого они все вместе решили отдохнуть и отправились в гараж к знакомому, где устроили праздник в честь встречи.
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Застолье продолжалось, пока не наступили сумерки. Но Юлия, Максим и Ёжик уходить никуда не собирались. Они уговорили хозяина гаража оставить их на ночлег. Ночью женщина переспала с обоими мужчинами поочерёдно. Проснувшись, они решили продолжить веселье. Тем более, нашёлся подходящий повод: прибавился ещё один собутыльник.
Продолжили посиделки в лесуНа следующее утро, 8 сентября, к компании присоединился владелец гаража, в котором они проводили время. Мужчина спросил, есть ли у товарищей что-нибудь для того, чтобы похмелиться. Компания приняла решение найти место, где они могли бы продолжить свои посиделки. Их выбор пал на лес, расположенный на Красной Речке, там они устроили пикник.
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Владелец гаража спустя некоторое время устал пить и оставил своих знакомых. Максим предложил спутнице переспать повторно, она не раздумывая согласилась и разделась догола. Когда половой акт закончился, Юлия начала оскорблять Ежика, но тогда она не осознавала, какую большую ошибку она совершает. Оказалось, что мужчина несколько раз отбывал срок в тюрьме.
Бывший уголовник не стал долго раздумывать, он схватил деревянную палку и четыре раза ударил Юлию по голове, в результате чего из её уха пошла кровь. Однако женщина не упала — видимо, от количества спиртного в организме просто не чувствовала боли. К побоям присоединился Максим, он продолжил бить женщину палкой, а после этого вылил ей в лицо перцовку, оттащил за волосы к реке и стал макать в воду. Мужчина обвинил женщину в том, что она чем-то его заразила и у него опухли половые органы.
Легла нагишом на голой землеКонфликт затих к вечеру, Юлия, Максим и Ёжик отправились спать. Женщина легла на голой земле нагишом. Проснувшись утром 9 сентября, мужчины заметили, что их знакомая издаёт хрипы и не приходит в себя. Они испугались и побежали из леса. Проверить свою подругу они решили только к обеду. Придя в лес, они обнаружили её труп. Чтобы спрятать улики, Максим предложил утопить тело, но Ёжик отказался. Мужчины перетащили её тело ближе к реке и ушли.
Юлии не повезло встретить таких «друзей»На следующий день в городе поползли слухи, что в лесу нашли убитую женщину. Ежик попросил свою любовницу прикрыть его от правоохранителей, но девушка отказалась оправдывать мужчину и рассказала им правду.
По данным следствия, Ежик оказался обладателем довольно внушительной криминальной биографии, он несколько раз сидел за угон и кражу. Помимо этого, освободившись мужчина должен был находиться под административным надзором, но следовать закону отказался. Он самовольно покинул дом, проживал в подвале, скрываясь от полиции, и перебивался случайными заработками.
Фото: iStock/Андрей КлеменковМаксим не был судим, попадался правоохранителям один раз за небольшую кражу. Однако в компании Ежика мужчина стал жестоким мучителем, который избил женщину до полусмерти.
Знакомые Юлии утверждают, что ей не повезло встретить таких «друзей» в минуту отчаяния. Если бы ей попалась более приличная компания, судьба женщины могла бы повернуться иначе.
Возбуждено уголовное делоПо факту смерти Юлии было возбуждено уголовное дело. Ежику были предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ «Убийство», статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и статье 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Максиму было предъявлено обвинение по статье 112 УК РФ.
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Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд города Хабаровска. Мужчины должны будут предстать перед судом и ответить за свои преступления.
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