Трехлетняя девочка подверглась нападению медведя

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan
В Соединенных Штатах Америки черный медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку. Об этом информирует Associated Press.
Произошло это в Йеллоустонском национальном парке. Девочка находилась в туристическом лагере. Зверь проник в палатку и напал на ребенка. Она получила травмы, но осталась жива, её доставили в больницу. Иных сведений о состоянии здоровья ребенка не сообщается.
После инцидента туристический лагерь был эвакуирован, а на месте происшествия установлены ловушки. Медведя удалось поймать и умертвить. Сотрудники департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков штата Монтана обнаружили в лагере мусор и пищевые отходы, которые могли привлечь животное.
Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.
Читайте также:
Россиянин спас соседку от медведя с помощью лопаты
Крупник призвал ужесточить наказание за плохой уход за дикими животными
В Бурятии одинокая рыбачка погибла от нападения медведя на берегу таежной реки
После инцидента туристический лагерь был эвакуирован, а на месте происшествия установлены ловушки. Медведя удалось поймать и умертвить. Сотрудники департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков штата Монтана обнаружили в лагере мусор и пищевые отходы, которые могли привлечь животное.
Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.
Читайте также:
Россиянин спас соседку от медведя с помощью лопаты
Крупник призвал ужесточить наказание за плохой уход за дикими животными
В Бурятии одинокая рыбачка погибла от нападения медведя на берегу таежной реки
Дарья Осипова