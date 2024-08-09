Фото: iStock/blinow61
Жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца, проводится процессуальная проверка. Об этом информирует Telegram-канал «СУ СК России по Республике Дагестан».
Сообщается, что девушка является многодетной матерью. Она систематически бьет детей, употребляет наркотические средства и ведет аморальный образ жизни. Следственный комитет Российской Федерации организовал проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.
Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Инцидент произошел в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Автобус влетел в эвакуатор и перевернулся: В ДТП в Турции пострадали российские туристы
В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери
Прогуляла с любовником: В ЛНР возлюбленная участника СВО украла с его карты 2,7 млн рублей
Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Инцидент произошел в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Автобус влетел в эвакуатор и перевернулся: В ДТП в Турции пострадали российские туристы
В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери
Прогуляла с любовником: В ЛНР возлюбленная участника СВО украла с его карты 2,7 млн рублей
Дарья Осипова