Экс-директора проекта «Гостех» Демченко обвинили в хищении свыше 38 млн рублей

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Бывший директор проекта «Гостех» Ярослав Демченко обвиняется в хищении свыше 38 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» Минпросвещения России. Об этом пресс-служба Тверского суда Москвы сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что проект реализуется в рамках компании «Цифрум», которая развивает в России государственные информационные системы.
По данным следствия, ООО «Клевер» в соответствии с контрактными обязательствами с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который является резидентом инновационного фонда «Сколково», должно было оказать услуги по разработке автоматизированной информационной системы «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». В итоге часть работ была выполнена фиктивно, а «Фонд новых форм образования» признал заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные.
В результате свыше 38 миллионов рублей по фиктивно выполненным работам были присвоены должностными лицами. Это нанесло ущерб государству в особо крупном размере.
Тверским судом Москвы Демченко был арестован. Отметим, что в настоящее время он занимает пост директора центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк».
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По данным следствия, ООО «Клевер» в соответствии с контрактными обязательствами с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который является резидентом инновационного фонда «Сколково», должно было оказать услуги по разработке автоматизированной информационной системы «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». В итоге часть работ была выполнена фиктивно, а «Фонд новых форм образования» признал заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные.
В результате свыше 38 миллионов рублей по фиктивно выполненным работам были присвоены должностными лицами. Это нанесло ущерб государству в особо крупном размере.
Тверским судом Москвы Демченко был арестован. Отметим, что в настоящее время он занимает пост директора центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк».
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Анастасия Чинкова