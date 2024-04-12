Замглавы филиала «Росатома» задержали по делу о хищении более 20 млн рублей

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В Смоленской области задержали заместителя управляющего АО «Атомэнергопроект» (принадлежит госкорпорации «Росатом»), причастного к хищению свыше 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональное УФСБ России.
Отмечается, что задержание произошло 10 апреля в Десногорске. Оперативники повязали 44-летнего уроженца Киева, который вместе с неустановленными лицами похитил более 20 миллионов рублей. Задержанный занимает пост заместителя управляющего филиалом, начальника отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательного филиала АО «Атомэнергопроект» и бенефициарного владельца созданной им компании про строительству и архитектуре.
По данным следствия, деньги были похищены при заключении договора на разработку документации по модернизации технологического оборудования энергоблоков. Стоимость договора составила более 313 миллионов рублей. Задержанный лишь инициировал заключение договора, формально направив заказчику рабочую документацию под титульными листами и бланками компании. Общий ущерб превысил 20 миллионов рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой лиц в особо крупной размере. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
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По данным следствия, деньги были похищены при заключении договора на разработку документации по модернизации технологического оборудования энергоблоков. Стоимость договора составила более 313 миллионов рублей. Задержанный лишь инициировал заключение договора, формально направив заказчику рабочую документацию под титульными листами и бланками компании. Общий ущерб превысил 20 миллионов рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой лиц в особо крупной размере. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
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Анастасия Чинкова