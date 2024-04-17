Экс-директора РСКБ осудили в Москве на 8 лет за кражу 1,5 млрд рублей

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Экс-директора обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) Алевтину Павлову осудили в Москве на 8 лет колонии за хищение 1,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.
Как отмечает агентство, соответствующий приговор вынес Хамовнический суд Москвы. Кроме этого, в колонии окажутся ее сотрудники — топ-менеджеры. Они получат от пяти до шести лет лишения свободы.
Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также преступники должны будут возместить материальный ущерб потерпевшей кредитной компании «АСВ». Он составит 1 миллиард 581 миллион рублей.
Как сообщило следствие, в 2014 и 2015 годах топ-менеджеры РСКБ выдавали фирмам кредиты, принятые следствием как вывод активов из банка. 4 апреля гособвинение запрашивало оосужденным от семи до восьми лет лишения свободы.
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Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также преступники должны будут возместить материальный ущерб потерпевшей кредитной компании «АСВ». Он составит 1 миллиард 581 миллион рублей.
Как сообщило следствие, в 2014 и 2015 годах топ-менеджеры РСКБ выдавали фирмам кредиты, принятые следствием как вывод активов из банка. 4 апреля гособвинение запрашивало оосужденным от семи до восьми лет лишения свободы.
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Алёна Самарева