Раскрыты подробности о мародерствах в затапливаемом российском регионе

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Подозреваемых в кражах из домов, находящихся в зоне подтопления, задержали в Оренбурге, сообщает МВД.
Как рассказала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, 21-летние местные жители ночью проникли в два частных дома.
Они вынесли музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер. Все имущество нашли полицейские по адресу проживания одного из задержанных, добавила она. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жители затопленного Орска отказались покидать свои дома из-за мародеров. Преступники обворовывают как продовольственные магазины, так и дома местных горожан.
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Они вынесли музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер. Все имущество нашли полицейские по адресу проживания одного из задержанных, добавила она. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жители затопленного Орска отказались покидать свои дома из-за мародеров. Преступники обворовывают как продовольственные магазины, так и дома местных горожан.
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Алёна Самарева