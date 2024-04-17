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Раскрыты подробности о мародерствах в затапливаемом российском регионе

МВД: В Оренбурге задержали подозреваемых в воровстве из домов в зоне подтопления
17 апреля 2024, 17:53
Фото: iStock/audioundwerbung

Фото: iStock/audioundwerbung

Подозреваемых в кражах из домов, находящихся в зоне подтопления, задержали в Оренбурге, сообщает МВД.
Как рассказала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, 21-летние местные жители ночью проникли в два частных дома.

Они вынесли музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер. Все имущество нашли полицейские по адресу проживания одного из задержанных, добавила она. Возбуждено уголовное дело.



Ранее сообщалось, что жители затопленного Орска отказались покидать свои дома из-за мародеров. Преступники обворовывают как продовольственные магазины, так и дома местных горожан.

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#оренбургская область
#воры
#россия
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В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева
17 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/Yingko

В Дагестане на контрольно-пропускном пункте задержали главу МЧС по Чечне Алихана Цакаева. Он попытался наехать на авто на сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, двигаясь по встречному направлению, автомобиль Цакаева не остановился по требованию сотрудника ДПС, а развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских. Сотрудники ДПС выпустили «еж», в результате чего удалось остановить автомобиль.

Министр был задержан с признаками алкогольного опьянения. Вскоре после задержания Цакаева отпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором возвращались из зоны спецоперации бойцы из Чувашии, затонул в Воронежской области. Погибли два человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дагестан
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В Таиланде погиб турист из России
Российский турист погиб на второй день отдыха в Таиланде, упав на скутере в канаву
17 апреля 2024, 18:09

Фото: iStock/Soumen Hazra

Российский турист трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде. Мужчина упал на скутере в канаву с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, 40-летний Павел из Москвы прилетел в отпуск на Пхукет вместе со своей женой Анной до 28 апреля. На второй день семейная пара отправилась посмотреть статую Большого Будды. Добраться до неё они решили на арендованном мопеде. По словам супруги погибшего, они ехали аккуратно, не превышая скорости. Однако на сложном повороте рядом с обрывом потеряли управление. Мопед полетел в пропасть. Мужчина вместе с ним слетел с пятиметрового обрыва и умер, а женщина упала на дорогу и осталась жива.

Отмечается, что семейная пара родом из Аткарска Саратовской области. Последние годы жили в Москве. Работали они вместе в фирме по производству дверей. Недавно взяли квартиру в ипотеку. Однако даже не успели в неё заселиться.

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#женщина
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#смерть
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В Калужской области застрял метеозонд со взрывчаткой
SHOT: В Калужской области застрял зацепившийся за опору украинский метеозонд
17 апреля 2024, 17:24

Фото: iStock/aerogondo

Трёхметровый зонд со взрывчаткой застрял в Калужской области, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, шар с двумя привязанными коробками долетел до села Некрасово в Тарусском районе и зацепился за опору. Сейчас на месте работают силовики.

Как отмечает SHOT, метеозонд застрял у частного дома. Всех жителей домов, располагающихся поблизости, эвакуировали. Установлено, что в одной из коробок лежит бутылка, предварительно, со взрывчаткой. Ожидается группа саперов.

Ранее глава администрации города Первомайск Сергей Колягин заявил, что житель посёлка Калиново в ЛНР подорвался на взрывчатке и лишился стопы. На месте проходила линия соприкосновения с ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#взрывчатка
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В Бразилии женщина привезла в банк тело умершего дяди, чтобы взять на него кредит
17 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Бразилии полиция арестовала женщину за попытку оформить кредит на имя умершего дяди. Об этом сообщает Metro.
Инцидент произошел в банке Рио-де-Жанейро. Эрика де Сауза Виэйра Нунес зашла в здание банка с телом своего 68-летнего дяди Пауло Роберто Брага, которое находилось в инвалидной коляске. Эрика хотела взять кредит в размере порядка трех тысяч евро.

Когда женщина подошла, чтобы оформить документы, то притворилась, что ее дядя жив. На опубликованных сотрудниками банка кадрах видно, что голова мужчины все время откидывалась назад или падала вперед. Также он не двигался, не разговаривал и не реагировал на звуки и движения.

Нунес начала разговаривать с телом своего дяди, однако после непродолжительного монолога сотрудники банка вызвали медиков и полицию. Врачи установили, что Браги не стало за несколько часов до прибытия пары в банк.

Эрику задержали и арестовали за попытку кражи, мошенничества, а также за осквернение трупа.

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Жители Московской области теперь могут получить информацию о паводке по телефону 122
17 апреля 2024, 17:00

Фото: Служба-112

Информацию о видах помощи при введении режима чрезвычайной ситуации из-за паводка в Подмосковье теперь можно по единому номеру 122. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В меню единого контакт-центра добавлена кнопка 7 для вопросов о паводках. Это облегчит получение актуальной информации и консультаций о помощи, которую предоставляют жителям области, избавит их от необходимости искать дополнительные контакты и делать лишние звонки», – пояснила глава ведомства Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба.
Как отметили в министерстве, по звонку на номер 122 можно узнать, например, о компенсации для пострадавших от паводков, помощи при утрате имущества.

По данным Главного управления МЧС по Московской области, по состоянию на 6 утра среды в регионе подтоплены четыре участка дорог в Луховицком городском округе, а также 67 приусадебных участков в Богородском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Талдомском городских округах.

Отрезанным от транспортного сообщения остаётся село Слемские Борки под Луховицами.

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Россиянка рассказала о сложной обстановке в Дубае
Россиянка заявила о сильном потопе в Дубае
17 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/Katiekk2

Российская туристка Лариса Гулимова, находящаяся сейчас в отпуске в Дубае, рассказала о сильнейшем потопе в городе.
По её словам, люди на улицах стояли буквально по пояс в воде.

«Дороги везде затопило, когда мы выехали из магазина. Хотели поехать по одному пути, но там был серьезный потоп. Люди стояли по пояс в воде, поэтому пришлось выбрать другую дорогу, которую не залило дождем. Вот так добирались до отеля», — рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Лариса.

Она отметила, что вчера вечером дождь перерос в очень мощный ливень.

А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили, что сейчас в ОАЭ находятся около 2 тыс. организованных туристов, которые обеспечены жильём и горячим питанием.

«По информации Минэкономразвития и туроператоров, в стране находятся около 2 тыс. организованных туристов. Все обеспечены жильём и горячим питанием. Туроператоры находятся в контакте с компаниями-перевозчиками и партнёрами в ОАЭ. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать услуги в рамках федеральных авиационных правил», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявлял, что сильные дожди в Дубае могут закончиться уже сегодня из-за ухода из региона циклона.

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#авиакомпании
#оаэ
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В Брянской области задержали подозреваемого в передаче данных террористам ВСУ
17 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/BrianAJackson

В Брянской области задержали мужчину, которого подозревают в передаче сведений о местном военкомате проукраинским террористам, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству. Следственным отделом управления подозреваемому предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что злоумышленник был задержан прямо в момент реализации своего замысла.

По информации следствия, задержанный планировал отправить в город Стародуб и совершить там теракт. Указания к действиям он получал от украинских террористов, с которыми общался при помощи мессенджеров.

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#фсб
#брянская область
#теракт
#украина
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Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов
Николая Конашенка* внесли в список террористов Росфинмониторинга
17 апреля 2024, 15:40

Фото: iStock/shironosov

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка*. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Напомним, что он является мужем бывшего директора общественного пространства «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксаны Шатуновской.

В марте Конашенок* разместил в соцсетях комментарий, оправдывающий теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». После этого мужчину задержали и заключили под стражу на два месяца.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#экстремизм
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#пост
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В пруду в Крыму нашли два трупа
В Крыму переставших выходить на связь женщину и ее сына нашли в пруду
17 апреля 2024, 15:38

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

В Крыму под Белогорском мать с семилетним сыном утонули в пруду. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».
Женщина с мальчиком ушли загорать к водоему, но перестали выходить на связь. У родственников это вызвало беспокойство. Тела нашли в водоёме. Ребенок был в плавательных шортах, а мать в одежде. Мальчик, скорее всего, поскользнулся и упал в воду, а мама кинулась его спасать.

«Cтавок находится в котловане и окружён плёнкой, вода в нём пресная и холодная. Шансов выбраться на берег практически не было», — указано в публикации.

В случившемся разбирается Следственный комитет, но оперативно прокомментировать информацию там не смогли.

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