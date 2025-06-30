Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев перенёс несколько инсультов
Экс-игрок «Спартака» Мухамадиев после инсультов находится в тяжёлом состоянии
Выступавший за московский «Спартак» футболист Мухсин Мухамадиев находится в тяжёлом состоянии. Недавно он пережил несколько инсультов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
По словам Салиева, в первый раз Мухамадиев перенёс инсульт в феврале. Тогда он находился на сборах с футбольным клубом «Вахш» (Мухамадиев является его директором). После бывший футболист перенёс ещё несколько инсультов, сейчас он лечится в Москве.
Мухсину Мухамадиеву 58 лет, он выступал за «Спартак» в 1994—1995 годах. Также спортсмен играл за московские «Локомотив» и «Торпедо».
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