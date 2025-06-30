Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев перенёс несколько инсультов

30 июня 2025, 16:22

Экс-игрок «Спартака» Мухамадиев после инсультов находится в тяжёлом состоянии

Фото: iStock/Мухсин Мухамадиев

Выступавший за московский «Спартак» футболист Мухсин Мухамадиев находится в тяжёлом состоянии. Недавно он пережил несколько инсультов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.