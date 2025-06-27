Ташуев: Роша, Кордоба и Сперцян являются лучшими игроками сезона в РПЛ
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал тройку выдающихся игроков по результатам прошедшего сезона РПЛ, а еще назвал Мурада Мусаева лучшим тренером сезона-2024/25.
«Если исходить из логики событий, Сперцян и Кордоба — футболисты, без которых стать чемпионом «Краснодару» было бы очень сложно. ЦСКА занял третье место. Как все говорят — это успех», — выразил свое мнение тренер.
Ташуев отметил, что не считает результат «коней» успехом, так как недавно команда занимала второе место. Среди лучших игроков ЦСКА бывший главный тренер «Ахмата» выделил Виллиана Рошу и Мойзеса, а Матвея Кисляка назвал перспективным футболистом.
«Сказать, что он лучший в России — не скажешь. Выделю такую тройку — Роша, Кордоба и Сперцян», — добавил Ташуев.
Со слов тренера, полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — лучший футболист среди молодых спортсменов.
«Лучший тренер России — Мурад Мусаев, который стал чемпионом. Хотя можно в каждой команде найти хорошего футболиста. Пятьдесят хороших футболистов можно насчитать. В том числе в моем «Ахмате». Но лучшие те, кто выигрывает титулы. И на своих позициях лучшие, а не потенциально сильные вроде Кисляка или Батракова», — рассказал Ташуев в беседе с Metaratings.ru.