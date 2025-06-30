Губерниев заявил, что предстоящий сезон РПЛ будет «роскошным»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings.ru поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его мнению, зрелище будет стоящим, поскольку за чемпионский титул будут бороться сразу несколько команд.
«Это говорит само за себя, что команда из Санкт-Петербурга кровь из носа хочет выиграть. <…> Но там же амбиции не только у «Зенита» и «Краснодара», там и у «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Нас ждет роскошный турнир, и слава Богу», — заявил Губерниев.Как считает комментатор, главная задача «быков» — не только сохранить лидеров, но и усилить состав. В прошедшем сезоне клуб впервые стал чемпионом, прервав шестилетнюю гегемонию «сине-бело-голубых», которые заняли второе место.