Губерниев заявил, что предстоящий сезон РПЛ будет «роскошным»

30 июня 2025, 12:31

Фото: iStock/Rost-9D

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings.ru поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его мнению, зрелище будет стоящим, поскольку за чемпионский титул будут бороться сразу несколько команд.







«Это говорит само за себя, что команда из Санкт-Петербурга кровь из носа хочет выиграть. <…> Но там же амбиции не только у «Зенита» и «Краснодара», там и у «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Нас ждет роскошный турнир, и слава Богу», — заявил Губерниев.