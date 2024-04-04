Экс-футболист «Спартака» устроил пьяный дебош в столичном кафе

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Бывший игрок ФК «Спартак» Камалутдин Ахмедов устроил пьяный дебош в столичном кафе «Брусника» и провёл ночь в вытрезвителе. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 37-летний Ахмедов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте в Москве.
Напуганный персонал заведения вызвал полицию. Спортсмена забрали в отделение, где он устроил разборки с сотрудниками, а потом уснул.
Утром он проснулся в вытрезвителе и раскаялся в своих действиях. С ним провели профилактическую беседу и отпустили домой.
Напомним, Ахмедов играл за «Спартак» с 2002 по 2004 годы. Свою футбольную карьеру он завершил в 2020 году.
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Напуганный персонал заведения вызвал полицию. Спортсмена забрали в отделение, где он устроил разборки с сотрудниками, а потом уснул.
Напомним, Ахмедов играл за «Спартак» с 2002 по 2004 годы. Свою футбольную карьеру он завершил в 2020 году.
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Элина Позднякова