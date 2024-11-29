Экс-футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве

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В Калужской области арестовали футболиста Виталия Мельникова, которого подозревают в убийстве мужчины в лесу, проинформировал Телеграм-канал «Типичный Обнинск».
Виталий Мельников — бывший футболист футбольного клуба «Квант», который расположен в Обнинске. Вместе с ним арестовали пятерых жителей Калужской области. Все они пробудут под стражей до 18 января 2025 года.
По данным канала, происшествие случилось вечером 31 октября в лесу, рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова. Группа спортсменов похитила предпринимателя Самрата Джавадова, вывезла его в лес, там его пытали и снимали весь процесс на камеру. Фигуранты уголовного дела с особой жестокостью избили мужчину. После того как потерпевший потерял сознание, злоумышленники оставили его в лесу и убежали. Из-за полученных травм мужчина скончался. Тело погибшего нашли через две недели после убийства.
Родители бизнесмена рассказали, что после похищения фигуранты требовали у неё пять миллионов рублей за выкуп сына.
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По данным канала, происшествие случилось вечером 31 октября в лесу, рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова. Группа спортсменов похитила предпринимателя Самрата Джавадова, вывезла его в лес, там его пытали и снимали весь процесс на камеру. Фигуранты уголовного дела с особой жестокостью избили мужчину. После того как потерпевший потерял сознание, злоумышленники оставили его в лесу и убежали. Из-за полученных травм мужчина скончался. Тело погибшего нашли через две недели после убийства.
Родители бизнесмена рассказали, что после похищения фигуранты требовали у неё пять миллионов рублей за выкуп сына.
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Ольга Енгалычева