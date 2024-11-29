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Экс-футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве

Фото: iStock/ gorodenkoff

Фото: iStock/ gorodenkoff

В Калужской области арестовали футболиста Виталия Мельникова, которого подозревают в убийстве мужчины в лесу, проинформировал Телеграм-канал «Типичный Обнинск».
Виталий Мельников — бывший футболист футбольного клуба «Квант», который расположен в Обнинске. Вместе с ним арестовали пятерых жителей Калужской области. Все они пробудут под стражей до 18 января 2025 года.

По данным канала, происшествие случилось вечером 31 октября в лесу, рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова. Группа спортсменов похитила предпринимателя Самрата Джавадова, вывезла его в лес, там его пытали и снимали весь процесс на камеру. Фигуранты уголовного дела с особой жестокостью избили мужчину. После того как потерпевший потерял сознание, злоумышленники оставили его в лесу и убежали. Из-за полученных травм мужчина скончался. Тело погибшего нашли через две недели после убийства.



Родители бизнесмена рассказали, что после похищения фигуранты требовали у неё пять миллионов рублей за выкуп сына.

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#лес
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#снт
#мужчина
#футболист
В Хакассии врачи пытаются спасти годовалую девочку после ночи на морозе
29 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В Хакассии годовалая девочка осталась без присмотра родителей и полуодетая ушла на улицу. В результате ребёнок получил переохлаждение и сильное обморожение обеих ног.
Инцидент произошёл в посёлке Таштып, сообщает телеграм-канал «Сапа». Отец девочки вернулся домой после рабочей вахты и они с супругой решили это отметить. Плотно выпив и закусив, родители уснули, а девочка, оставшись без присмотра, вышла на улицу в домашней одежде. Дверь в дом захлопнулась, так что попасть обратно малютка не могла.

Ребёнок провёл на 15-градусном морозе несколько часов. Утром окоченевшую девочку без сознания обнаружил проснувшийся отец. Он тут же вызвал скорую помощь. После оказания первой помощи вертолётом санитарной авиации малышку доставили в Абакан в областную больницу для дальнейшего лечения. Сейчас её жизни ничто не угрожает.

По факту происшествия в отношении родителей девочки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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#девочка
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Женщина обвинила психолога из Подмосковья в сексуальном насилии
29 ноября 2024, 12:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница подмосковного Подольска обвинила психолога-экстрасенса в сексуальном насилии во время сеанса по поднятию «женской энергии». Об этом пишет Baza.
По данным издания, к специалисту обратилась пара с жалобами на проблемы в интимной жизни. Психолог нашел у женщины «проблемы с женской энергией», и заявил, что все можно исправить на специальном сеансе. Пациентка согласилась. Во время очередной встречи после непродолжительного разговора мужчина ввел женщину в гипноз. По словам женщины, экстрасенс водил вокруг неё руками, называл какие-то цифры, а потом начал «направлять женскую энергию».

После он подсел к ней на диван, начал гладить её через одежду и велел представить его своим мужем, а потом запустил свою руку в брюки пациентки, которая не могла сопротивляться. После этого она молча ушла домой и все рассказала мужу. Тогда супруги отправились в полицию. Следователи провели проверку, но состава преступления не обнаружили. Психолог уверяет, что сидел далеко от своей пациентки, а все остальное ей привиделось.

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#психолог
#следователи
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#супруги
#мужчина
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Поссорившись с друзьями на рыбалке, 19-летний россиянин насмерть замёрз в лесу
29 ноября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Hud1ai2

В Ветлужском районе Нижегородской области 19-летний местный житель насмерть замёрз в лесу. Он ушёл туда после конфликта с товарищами на рыбалке.
Молодой человек отправился на рыбную ловлю со своим другом и его отчимом неподалёку от деревни Александрово, сообщает телеграм-канал Mash Ni. Ночью он поругался со своими спутниками и ушёл от них в лес, не взяв с собой верхнюю одежду. Из-за чего именно произошёл конфликт, неизвестно.

Когда рыбаки поняли, что их спутник потерялся, они отправились на поиски. Искали его до десяти часов утра следующего дня. Молодой человек был обнаружен в лесу в трёх километрах от места стоянки без признаков жизни. Он умер от переохлаждения.

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#человек
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«Перевела на «безопасный счет»: мошенники выманили 90 млн рублей у пенсионерки из Москвы
Мошенники развели 86-летнюю пенсионеру из Москвы на 90 млн рублей
29 ноября 2024, 11:38

Фото: iStock/Diy13

Мошенники развели 86-летнюю пенсионеру на 90 млн рублей, женщину «обрабатывали» целый год. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, мошенники начали звонить пожилой женщине в ноябре 2023 года. Человек представился следователем и по известной схеме сообщил, что деньги на ее счетах находятся в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный счет». Пенсионерка разволновалась и поверила. На протяжении года она частями отдавала деньги мошенникам через курьера, который якобы отвозил их в банки и в правоохранительные органы.

Пенсионерка также продала свою квартиру на шоссе Энтузиастов и акции банков на 54 млн рублей, которые они с мужем купили еще в 90-х годах.

Только спустя год женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

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#сво
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Убил бабушку и кошек: в Новосибирске произошла трагедия
В Новосибирске мужчина убил пенсионерку и её кошек
29 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/ Kiwis

Житель Новосибирска убил пенсионерку и несколько её питомцев, сообщил 360.ru.
По информации Следственного комитета России, 26-летний мужчина совершил попытку удушения 69-летней пенсионерки, а потом нанёс ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия в результате полученных телесных повреждений. Уточняется, что потерпевшая — бабушка жены нападавшего.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Ещё в квартире убитой нашли трупы её кошек.

Соседки пенсионерки рассказывали, что до выхода на пенсию погибшая трудилась медиком, а потом помогала бездомным животным и соседям, которым ставила уколы и капельницы, передала «КП-Новосибирск».

Ранее сообщалось, что суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, убившего и изнасиловавшего школьницу в красноярском поселке Ушканка.

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#женщина
#мужчина
#происшествия
#новосибирск
#убийство
#кошка
#кошки
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Раскрыты детали жестоких издевательств матери и её сожителя над мальчиком в Кузбассе
RT: мать вместе с отчимом жестоко издевалась над сынов в Кузбассе
29 ноября 2024, 11:11

Фото: iStock/feri ferdinan

Мать вместе с сожителем заставляли 12-летнего мальчика есть стиральный порошок, морили голодом, били железной кочергой и наживую зашили порванную ими же губу. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Сожитель матери мальчика однажды сломал ребёнку ногу железной кочергой за не выполненные по дому дела. Также ребёнку запрещали есть. Так, например, в сентябре мальчика морили голодом, а когда ночью мужчина застал его у холодильника, то заставил его раздеться, выставил на холодную веранду и запрещал заходить внутрь», — рассказал собеседник RT.

Сожитель матери также насильно кормил ребенка стиральным порошком. Один раз мальчика сильно избили, после чего ему потребовалось зашить губу. Отчим и мать сделали это самостоятельно, наживую. Теперь у ребенка останется дефект на лице.

Подчеркивается, что мать знала об издевательствах над ее сыном, но никак их не пресекала. Ребенок не ходил в школу около двух лет.
Причину жестокости родители не раскрывают. Отчим отказался давать показания.

Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок сбежал из-за издевательств со стороны отчима. Мальчика обнаружили живым в городском супермаркете. Позже выяснилось, что отчим заставлял его спать в холодных помещениях, а также изуродовал ребенку лицо. Сейчас пострадавшим занимаются психологи.

Вместе с тем на ситуацию обратил внимание руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства, глава СКР поручил начальнику кемеровского СК Александру Безукладникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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#ребёнок
#родители
#мать
#мужчина
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В Подмосковье школьник случайно выстрелил себе в голову из пистолета
29 ноября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/undefined undefined

В подмосковной Балашихе 15-летний школьник купил на маркетплейсе пневматический пистолет и устроил дома тир. После неудачного выстрела пуля срикошетила от мишени и застряла у парня в виске.
Мишени школьник сделал из пенопласта, сообщает телеграм-канал SHOT. Время для упражнений в стрельбе он выбрал в тот момент, когда родители были на работе. Одна из пулек после не слишком точного выстрела рикошетом от стены угодила парню в голову и застряла под кожей в районе виска.

Вернувшись домой, мать с отцом увидели на голове сына огромную шишку и были в шоке. Вызвали скорую помощь, ребёнка экстренно госпитализировали. Хирурги извлекли из его головы пулю, сейчас он проходит реабилитационные процедуры в больнице.

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#помощь
#школьник
#родители
#мать
#пистолет
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Россияне устроили голодовку на лайнере, заглохшем по пути в Антарктиду
29 ноября 2024, 09:48

Фото: iStock/kynny

Российские туристы устроили голодовку на лайнере, который заглох по пути в Антарктиду. Люди требуют вернуть им деньги за несостоявшийся круиз. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, 13 ноября 170 туристов зашли на судно SH DIANA в Кейптауне. В рамках круиза они должны были посетить острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, памятник Д'Юрвилю, Янки-Харбор и остров Десепшн в Антарктиде. Но 22 ноября корабля заглох двигатель.

При этом компания отказывается возмещать людям стоимость путевки, за которую они заплатили от 485 до 694 тысяч рублей. Тогда в знак протеста туристы из России и Китая устроили в голодовку. Они требуют вернуть деньги. Тем временем китайцы настроены более серьезно, они уже готовы брать корабль штурмом. Также некоторые уже написали жалобу в Международную морскую организацию и готовят иски в суд.

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#корабль
#путёвки
#туристы
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Жена главы социального центра на Алтае назвала причиной смертей ротавирус
29 ноября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/Rasi Bhadramani

Постояльцы социального центра «Рубикон» в Алтайском крае скончались от ротавируса. Об этом заявила жена руководителя учреждения Наталья, которая там работает.
В беседе с RT она предположила, что источником заражения стал бездомный, который недавно был доставлен в центр.

«Мы полагаем, что этот человек прибыл к нам уже инфицированным, так как провел в центре короткое время и вскоре скончался», — сказала Наталья.

Женщина сообщила, что вспышка заболевания началась ещё в прошлую пятницу, 22 ноября. Двоих заболевших доставили в больницу сотрудники центра. В региональном управлении эпидемиологии и гигиены причиной инфекции назвали ротавирус. После этого была проведена тотальная дезинфекция помещений.

Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было найдено тело умершего постояльца. Ещё несколько человек были госпитализированы. Двое из низ впоследствии скончались. На данный момент в больницах находятся 17 человек.

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#женщина
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