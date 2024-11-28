Изнасиловал и бросил свиньям: кем оказался убийца 17-летней школьницы из Красноярска, последние минуты ее жизни

Убитая школьница из Красноярского края (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)
В Красноярском крае продолжается расследование трагической смерти 17-летней школьницы. 23 ноября ее тело было найдено в хлеву со свиньями в селе Ушканка Ужурского района. Предварительные данные указывали на то, что причиной смерти стала острая кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии. Однако вскоре выяснилось, что к трагедии причастны не животные, а сосед семейства. Подробности – в материале «Радио 1».
Школьницу нашли мертвой в хлеву со свиньями
Изначально следователи предполагали, что девушка могла стать жертвой скота, когда пришла в хлев покормить животных. Якобы два быка вышли в коридор загона, и один из них ударил девушку рогом по голове, после чего она потеряла сознание. Пока она лежала, её покусали и затоптали свиньи.
Хлев, где было найдено тело школьницы (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)
Задержание соседа
После тщательного осмотра места происшествия и экспертизы тела выяснились новые детали. Установлено, что школьница была изнасилована. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался подчинённый отца девушки, скотник по имени Игорь. Первоначально ему вменяли причинение смерти по неосторожности, но после появления новых фактов дело переквалифицировали на убийство с особой жестокостью, а также добавили статью об «иных действиях сексуального характера».
Подозреваемый в убийстве Игорь (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)
23 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Игорь решил отомстить своему начальнику из-за разногласий. В селе об Игоре ходила дурная слава: он уже отбывал наказание за убийство и имел привычку злоупотреблять алкоголем, что часто приводило его к агрессивным поступкам. В один из таких вечеров в его голове созрел план: скотник пришёл к загону, где его начальник держал животных, намереваясь расправиться с ними. Однако там он столкнулся с дочерью своего недруга.
После запоя мать не отличила голодного ребенка от мертвого: подробности трагедии близнецов из Таганрога
Подробности убийства и мотивы
Игорь начал угрожать девушке ножом. Школьница отчаянно сопротивлялась, но силы были неравны. Он ударил её поленом по голове, и она потеряла сознание. Воспользовавшись этим моментом, Игорь совершил надругательство над девушкой, а затем оставил её на растерзание свиньям и ушёл. Перед уходом он забрал у жертвы телефон и сжёг его вместе с палкой, использованной во время нападения, пытаясь скрыть улики.
Подозреваемому избрана мера пресечения. Его заключили под стражу на два месяца. На допросе он признался, что ненавидел своего односельчанина — успешного местного фермера, и все его действия были продиктованы банальной местью.
Читайте также:
Пропавший в Кузбассе 12-летний школьник сбежал из дома из-за издевательств отчима
Во Франции школьница созналась в обмане про «исламофобию» после убийства учителя
Села в такси и домой не вернулась: под Волгоградом беременная женщина лишилась жизни из-за украшений, подробности
Анастасия Хохлова