Жительница Таганрога задержана по подозрению в убийстве младенца

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Против жительницы Таганрога возбудили уголовное дело за убийство младенца и покушение на убийство другого ребёнка, передали в СУ СК по Ростовской области.
Жительница Таганрога, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила дома двух своих детей, положила их в сумки-переноски и отнесла в магазин — там она оставила младенцев.
В магазин приехала карета скорой помощи. Медицинские работники констатировали смерть мальчика, которому было полгода. Второго ребёнка госпитализировали.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, уже назначены судебные медицинские экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний ребёнок по случайности выпил бутират из бутылки взрослых. Через несколько часов малыш умер. Вечером 38-летняя Юлия пошла на прогулку с сыном. На улице она встретила знакомых. Пока взрослые отвлеклись на беседу, ребёнок хлебнул из их бутылки.
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В магазин приехала карета скорой помощи. Медицинские работники констатировали смерть мальчика, которому было полгода. Второго ребёнка госпитализировали.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, уже назначены судебные медицинские экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний ребёнок по случайности выпил бутират из бутылки взрослых. Через несколько часов малыш умер. Вечером 38-летняя Юлия пошла на прогулку с сыном. На улице она встретила знакомых. Пока взрослые отвлеклись на беседу, ребёнок хлебнул из их бутылки.
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Ольга Енгалычева