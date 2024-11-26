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Жительница Таганрога задержана по подозрению в убийстве младенца

Фото: iStock/ Vad-Len

Фото: iStock/ Vad-Len

Против жительницы Таганрога возбудили уголовное дело за убийство младенца и покушение на убийство другого ребёнка, передали в СУ СК по Ростовской области.
Жительница Таганрога, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила дома двух своих детей, положила их в сумки-переноски и отнесла в магазин — там она оставила младенцев.

В магазин приехала карета скорой помощи. Медицинские работники констатировали смерть мальчика, которому было полгода. Второго ребёнка госпитализировали.



По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, уже назначены судебные медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний ребёнок по случайности выпил бутират из бутылки взрослых. Через несколько часов малыш умер. Вечером 38-летняя Юлия пошла на прогулку с сыном. На улице она встретила знакомых. Пока взрослые отвлеклись на беседу, ребёнок хлебнул из их бутылки.

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По делу погибшей в загоне для свиней школьницы арестовали 40-летнего соседа
26 ноября 2024, 13:54

Фото: iStock/ Rattankun Thongbun

Старший помощник руководителя главка СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова объявила, что в Красноярском крае задержали 40-летнего мужчину — его подозревают в нанесении телесных повреждений 17-летней школьнице, которая была разорвана свиньями в загоне.
В селе Ушканка Красноярского края 23 ноября нашли тело 17-летней девушки в загоне для свиней. Школьница следила за домашним хозяйством, пока её родителей не было дома. Тело девушки вечером обнаружил её друг. Когда он зашел в свинарник, то увидел разорванное тело одиннадцатиклассницы в свинарнике.

По делу арестован 40-летний сосед пострадавшей. В рамках оперативно-следственных мероприятий, правоохранители выяснили, что мужчина на протяжении длительного периода конфликтовал с соседями. Выяснив, что родители школьницы уехали, фигурант дела решил пробраться в их сарай и убить животных. В сарае его увидела одиннадцатиклассница. Чтобы сокрыть преступление, мужчина ударил ее по голове и скрылся. От удара девушка потеряла сознание и упала в загон со свиньями — там находилась агрессивная свиноматка.

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Суд заочно арестовал журналистку France 24 за незаконное пересечение границы России
В Курской области заочно арестовали журналистку France 24 Кэтрин Норрис Трент
26 ноября 2024, 13:51

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал журналистку французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент за незаконное проникновение на территорию региона. Об этом объединённая пресс-служба судебной системы Курской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что репортёра обвиняют в незаконном пересечении границы России. Она въехала на территорию российского региона на транспортном средстве ВСУ с целью провести съёмку репортажа в Суджанском районе.

ФСБ России возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы РФ в отношении иностранных журналистов, въехавших в Курскую область, 7 октября. В числе тех, на кого открыли дела – журналистка Кэтрин Норрис Трент и сотрудник швейцарского издательского холдинга СН Media Курт Пельда.

По данным ведомства, в общей сложности с 17 августа были открыты дела на 14 зарубежных журналистов, незаконно прибывших на территорию России.

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#курская область
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#уголовное дело
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«Ударил девушку рогом»: подробности гибели школьницы в загоне для свиней
СК: погибшая в загоне для свиней школьница потеряла сознание от нападения быка
26 ноября 2024, 13:05

Фото: iStock/ Somrerk Kosolwitthayanant

17-летняя девушка, погибшая в Красноярском крае в загоне для свиней, могла потерять сознание от удара быка рогом, после чего её искусали свиньи, передало региональное СУ СК России по региону.
«В постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на неё напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов», — подчеркнули в СК России.

Во время осмотра места инцидента быков внутри сарая не было, они убежали. Наряду с тем большая часть свиней была закрыта в стойле. Погибшую покусали небольшие животные — они смогли пролезть через дыры в загоне. Следователи рассказали, что по уголовному делу выполняются оперативные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

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#ск
#смерть
#школьник
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Женщина бросила мертвого младенца и его брата-близнеца у магазина в Таганроге
26 ноября 2024, 12:20

Фото: iStock/Motortion

В Таганроге женщина бросила мёртвого младенца вместе с его братом-близнецом на пороге магазина разливного пива. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, прохожий помог женщине донести двух младенцев в переносках до магазина разливного пива. Мужчина поставил переноски на пол и ушел. Позже туда пришел отец детей. Он понял, что один ребенок мертв, а второй находится без сознания. В магазин сразу вызвали скорую помощь.

На теле одного младенца нашли трупные пятна, а также следы ушибов и ссадины на лице. Второй был без сознания. Предполагается, что мать избила детей находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу женщина отмечала день рождения с супругом и друзьями, в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда муж с друзьями ушел на улицу, а она осталась с детьми. Женщину задержали.

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В Петербурге ФСБ задержала главу УМВД по Центральному району
26 ноября 2024, 12:02

Фото: iStock/ SeventyFour

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала начальника УМВД по Центральному району Дениса Данилевича, проинформировала «Фонтанка».
В квартире и кабинете полковника уже были проведены обыски. Возбуждено дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователи полагают, что Денис Данилевич сказал начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко установить на свой транспорт шумоизоляцию. При этом работы на 100 тысяч рублей были выполнены за средства Тимошенко. Ещё сотрудник полиции катался на катере по Неве за счет начальника ГАИ.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга пресекли связанный с интим-услугами бизнес. По информации правоохранительных органов, бизнес организовали петербуржец с сожительницей. На работу они позвали одну женщину из Республики Коми, вторая была «на удаленке» в Челябинской области.

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В Ногинске 14-летняя школьница и ее мать остались дома и перестали отвечать на звонки: когда дверь вскрыли, увидели страшное
26 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/Tunatura

Страшная трагедия произошла в ночь с 16 на 17 ноября в подмосковном городе Ногинске. В квартире на улице 3-го Интернационала были обнаружены тела 39-летней женщины и ее 14-летней дочери. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Семья на выходных ждала гостей


В воскресный день 17 ноября к Ирине и Вике Копачевым должен был приехать родственник. Но в квартиру он попасть не смог: дверь была закрыта изнутри, никто не реагировал на звонки и сообщения. Подозрительным родственнику показалось и то, что на стук в дверь не реагировала собака семьи, которая почти всегда была дома.

В это время муж погибшей женщины находился в рабочей командировке в другом городе. Ему-то и стал звонить обеспокоенный родственник. Когда глава семейства обратился в МЧС, квартира была вскрыта.

Живых в квартире не оказалось


Фото: iStock/sasun bughdaryan

Сразу после того, как дверь квартиры открыли, оттуда вырвался резкий запах очень похожий на угарный газ. В прихожей без признаков жизни лежала немецкая овчарка семьи. Тела матери и дочери были обнаружены в комнате. Видимые признаки насильственной смерти у умерших отсутствовали. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.

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Жертв могло быть больше


Напомним, что угарный газ практически не имеет запаха и не является взрывоопасным, в отличие от природного газа. При отсутствии тяги в дымоходе или вентиляции, угарный газ может привести к серьёзным отравлениям. Даже в малых концентрациях он опасен: 0,1% в воздухе уже может вызвать симптомы отравления, а 0,5% приводит к потере сознания.

Фото: iStock/nicoletaionescu

В рамках следствия установлено, что члены семьи и раньше жаловались на недомогание. У Вики и Ирины случались частые головные боли и головокружения с тошнотой. Все эти симптомы тогда списывались на вирусы и усталость. Кроме того, в середине сентября газовая служба проверяла работу оборудования в квартире. Согласно документам, неисправностей не установлено. В квартире кроме матери с дочерью проживали еще отец и маленький сын. По счастливой случайности в ту ночь их не было дома.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура города Ногинска взяла дело на контроль.

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SHOT: Посадку загоревшегося в Анталье самолёта SSJ-100 выполнял опытный пилот
26 ноября 2024, 10:22

Фото: istockphoto/rebius

Самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в турецкой Анталье, управляли командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов и командир-стажёр Андрей Прядкин. Чернова, осуществлявшего посадку, характеризуют как опытного пилота.
В кабине также находился второй пилот Дмитрий Подрубилин, выполнявший роль наблюдателя, сообщает телеграм-канал SHOT. Несмотря на опытность Чернова, в настоящее время в качестве основной версии причины аварии называется его ошибка. Командир воздушного судна не успел среагировать на сдвиг борта ветром. В результате самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу, после чего загорелся. Отмечается, что данная версия не является окончательной.

Расследованием инцидента занимается турецкая сторона. Росавиация создала специальную комиссию, но её к расследованию на территории Турции пока не допускают. В настоящее время сотрудники агентства изучают документы в московском офисе компании «Азимут».

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#росавиация
#компании
#сотрудники
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Daily Mail: Зубной врач потерял иглу от шприца во рту у пациента
26 ноября 2024, 10:06

Фото: istockphoto/simpson33

Поход к стоматологу закончился для 41-летнего британца Джо Вуллена необратимым повреждением лицевого нерва. Кроме того, ему пришлось перенести сложную операцию.
Необычную медицинскую историю рассказало издание Daily Mail. Мужчина всю жизнь панически боялся игл и уколов, поэтому с 13-летнего возраста не ходил к врачам, в том числе и к стоматологам. Однако у него так разболелся зуб, что визит к дантисту стал необходимостью. После осмотра врач сообщил Вуллену, что зуб вылечить не удастся, поэтому его следует удалить.

Перед процедурой британцу потребовалось сделать несколько инъекций обезболивающего. Тут-то и оправдались все его страхи перед иглами. Мужчина заметил, что врач и его ассистентка стали вести себя странно, так как потеряли иглу от шприца в ротовой полости пациента.

«Они не могли найти иглу и ковырялись у меня во рту. Это было похоже на то, как ветеринар помогает корове родить», — вспоминает Вуллен.

Оказалось, что врач так глубоко ввёл двухсантиметровую иглу, что она обломилась. Самостоятельно найти и извлечь её он не смог, поэтому направил пациента к челюстно-лицевому хирургу. Рентген показал, что игла застряла в задней части полости рта, рядом с челюстью. По словам британца, персонал больницы выстраивался в очередь, чтобы посмотреть рентгеновский снимок, так как ничего подобного им видеть ещё не доводилось.

Чтобы извлечь иглу и удалить зуб потребовалась сложная операция, в ходе которой на десне пациента и в ротовой полости пришлось сделать около ста надрезов. После хирургического вмешательства у Вуллена началось необратимое поражение лицевого нерва. Из-за этого осложнения он перестал чувствовать нижнюю правую часть лица, не может контролировать слюноотделение и часто прикусывает губы, не замечая этого.

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#ветеринар
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На Урале 16-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер
26 ноября 2024, 09:48

Фото: iStock/Fedorovekb

В Пласте Челябинской области в мусорном контейнере обнаружили мертвую новорожденную девочку. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на собственный источник.
Мертвого младенца обнаружили 22 ноября. Оказалось, что девочку родила 16-летняя девушка, а после выбросила в мусорный контейнер. Новорожденную обнаружили уже мертвой. Пока неизвестно, сколько времени она там пролежала.

Девушка жила в общежитии Учебного городка в Пласте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Роженице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место в Москве, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.

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