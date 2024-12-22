В Ленобласти школьник выстрелил из пневматики в глаз однокласснику

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В Ломоносовском районе Ленобласти 13-летний школьник попал в больницу в тяжелом состоянии после игры с одноклассником. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в СНТ «Нижняя Колония». 13-летний мальчик после игры во дворе с другом вернулся домой с травмой глаза. Мать школьника отвезла его в больницу, врачи обнаружили у пострадавшего в глазнице инородное тело.
Уточняется, что металлическая пуля повредила оболочку глаза и застряла. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое. Ему провели операцию. Вскоре стало известно, что приятель мальчика вынес на улицу пневматический пистолет и случайно выстрелил ему в голову. Правоохранители проводят проверку.
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